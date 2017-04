TPO - Trong cuộc điện đàm ngày 10/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhất trí ủng hộ tiến hành một cuộc điều tra quốc tế minh bạch về vụ ném bom hôm 4/4 ở tỉnh Idlib, Syria làm hơn 80 người thiệt mạng.

Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết sáng nay (11/4) bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay (11/4) ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 12/4 các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Sau cuộc họp sáng nay, 11/4, giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Cienco 4 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1. Các bên liên quan đã thống nhất giảm 100% phí dịch vụ cho người dân bốn huyện, thị gồm TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh, Hương Nguyên (Nghệ An). Việc thực hiện giảm 100% phí dịch vụ sử dụng đường bộ được áp dụng từ ngày 24/4/2017.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP đã cho mở một con đường mới bắt đầu từ đường Trần Quốc Hoàn, chạy song song sau đó kết nối với đường Cộng Hòa tại đoạn gần giao lộ với đường Trường Chinh (quận Tân Bình). Dự kiến đoạn đường song song với đường Cộng Hòa này có chiều dài 4,3 km, rộng khoảng 20-22 m cho 6 làn xe lưu thông. Theo tính toán sơ bộ, kinh phí đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Sáng 11/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở vừa ra văn bản "tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa cuối năm". Cụ thể, nghiêm cấm học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.

Guardian hôm 11/4 đưa tin, Triều Tiên gọi động thái của Mỹ khi đưa cụm tàu sân bay vào Tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên là “liều lĩnh” và tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lược bằng “lực lượng quân sự hùng mạnh”. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ điều cụm tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Lúc 9h30 ngày 11/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong thuộc phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Thời điểm trên, sau khi đổ xăng tại cây xăng gần vòng xoay Lê Hồng Phong, ông Trần Duẩn (54 tuổi, ngụ xã Phước Đồng, TP Nha Trang) làm nghề xe ôm điều khiển xe máy chạy ôm cua vòng xoay này để tiếp tục hành nghề. Lúc này, xe tải ben chở vật liệu xây dựng chạy đến, va chạm với xe máy làm ông Duẩn bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê gần 10 m. Vụ tai nạn làm ông Duẩn chết tại chỗ.

Sáng 11/4, phó giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng khoa Phụ sản (Bệnh viện E) cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ (24 tuổi, ở Hà Nội) có 2 bộ phận sinh dục trên cơ thể. Sau ca phẫu thuật bệnh nhân đã thật sự trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh và có thể sinh hoạt tình dục, sinh con bình thường.

Trong cuộc điện đàm ngày 10/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhất trí ủng hộ tiến hành một cuộc điều tra quốc tế minh bạch về vụ ném bom hôm 4/4 ở tỉnh Idlib, Syria làm hơn 80 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Ông Lavrov khẳng định rằng hành động gây hấn không thể chấp nhận của Washington chống nước Cộng hòa Arab Syria với cái cớ khó tin, đồng thời nhấn mạnh, Moskva kiên quyết tìm kiếm một cuộc điều tra quốc tế minh bạch về vụ (ném bom) ở thị trấn Khan Sheikhun hôm 4/4 nhằm tìm ra sự thật. Ông Cavusoglu cũng nhất trí về cuộc điều tra này".

Hai chiếc tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ngày 11/4 đã cập cảng ở thành phố Busan, phía Nam của Hàn Quốc, trong khuôn khổ chương trình giao lưu thường kỳ với Hải quân Hàn Quốc. Hai chiếc tàu 11.000 tấn gồm tàu tuần tiễu có trang bị tên lửa dẫn đường Varyag và tàu chở dầu Pechenga sẽ ở lại Busan trong 4 ngày. Đây là lần thứ hai trong năm nay tàu của Hải quân Nga ghé thăm Hàn Quốc.