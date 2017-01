TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì một số biện pháp trừng phạt Nga của chính quyền Tổng thống Barack Obama song cũng có thể sẽ dỡ bỏ chúng. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh sẽ không giữ cam kết với chính sách "một Trung Quốc" cho đến khi nhận thấy có tiến triển từ Bắc Kinh trong các hoạt động thương mại và tiền tệ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở New York ngày 11/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 13/1, tại thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Văn Thanh và Thượng tướng Vương Ninh, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc thời gian tới, hai bên nhất trí nghiên cứu, thiết lập cơ chế hợp tác, sớm ký kết văn bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành "Quy chế tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố theo hướng văn minh, hiện đại", tham mưu bổ sung tiêu chí ứng xử văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm. Lực lượng chức năng sẽ xử lý kịp thời chủ cửa hàng, chủ quán ăn vi phạm; thu hồi giấy phép kinh doanh đối với chủ kinh doanh có hành vi, cử chỉ, lời nói xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của khách hàng.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ cơ sở bao bì Hữu Thiện, sau đó cháy lan sang nhà may bên cạnh cũng của gia đình ông Phước. Lúc xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Phước gồm 2 vợ chồng, 2 người con trai và mẹ của ông Phước đều đang ngủ trong nhà may. Khi phát hiện khói lan mù mịt sang nhà may, những người trong nhà đã nhanh chóng thoát ra cửa sau an toàn. Đến khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt, tiệm bao bì của ông Phước sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ hàng hóa và 4 chiếc xe máy của gia đình bị thiêu rụi.

Cảnh sát đã bắt được Bình chỉ vài giờ sau khi nghi phạm này toan đưa thi thể nữ sinh, được giấu trong thùng xốp, ra khỏi chung cư Hà Đô (ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp), nhưng bất thành. nghi phạm khai khoảng 20h30 đêm 12/1, Bình rủ Hằng đến chung cư Hà Đô chơi. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Bình dụ nạn nhân vào cầu thang thoát hiểm ở chung cư để nói chuyện. Tại đây, Bình đã dùng cây sắt đánh vào đầu Hằng, khiến nữ sinh ngã gục, tử vong.

Thông báo cũng cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine được triển khai và ngụy trang ở nhiều địa điểm khác nhau. Các hệ thống khai hỏa tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý rằng, các bài tập nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ của các đơn vị phòng không trong điều kiện ban ngày cũng như ban đêm. Bài tập chiến thuật đặc biệt được tổ chức trong điều kiện căng thẳng với sự xuất hiện của mục tiêu trên không. Cùng thời điểm trên, Quân khu miền Nam của Nga đưa hệ thống phòng không S-400 vào trực chiến. (Xem chi tiết)

Cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 23.1 tại thủ đô Astana của Kazakhstan, 3 ngày sau khi ông Trump nhậm chức. Tuy nhiên The Washington Post ngày 13.1 tiết lộ lời mời đã được gửi tới chính quyền Trump từ hôm 28.12.2016, khi đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak có cuộc điện đàm với cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Michael Flynn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày 13.1 cho biết không nhận được lời mời chính thức nào. Tuy nhiên nếu có, Bộ Ngoại giao sẽ chuyển đến cho chính quyền Trump tham dự.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ngày 13/1 cho biết khoảng 700.000-900.000 người sẽ có mặt tại sự kiện, trong đó bao gồm 99 nhóm biểu tình phản đối. Nhà chức trách sẽ huy động khoảng 28.000 nhân viên an ninh, cũng như cho dựng nhiều rào chắn kiên cố.

Nhà Trắng ngày 13/1 thông báo ông Obama sẽ xuất hiện trước giới báo chí khi ông chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ông Donald Trump vào ngày 20/1 tới. Cũng trong ngày 13/1, các thành viên cấp cao trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhóm họp với những người đồng cấp trong đội ngũ của ông Obama.

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh sẽ không giữ cam kết với chính sách "một Trung Quốc" cho đến khi nhận thấy có tiến triển từ Bắc Kinh trong các hoạt động thương mại và tiền tệ. Ông nói bóng gió sẽ gạt bỏ các biện pháp trừng phạt do chính quyền Obama áp đặt hồi cuối tháng 12/2016 nhằm đáp trả các cuộc tấn công mạng được cho là do Moskva tiến hành, nếu Nga chứng tỏ họ sẽ giúp ích trong cuộc chiến chống khủng bố và đạt được các mục tiêu quan trọng khác đối với Washington.