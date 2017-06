Phiến quân IS ở Iraq. Ảnh: Iraqi News.

Theo báo cáo của Công an Yên Bái, ngày 16/6 nhà báo Lê Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nêu một số vi phạm của Sở. Đồng thời, cung cấp một số thông tin để giải quyết và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng. "Thời điểm đó, ông Sáng không có đủ tiền nên chuyển cho Phong 100 triệu đồng, chiều chuyển tiếp 100 triệu đồng” - Trung tướng Tuyến thông tin. Ngày 22/6, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền ngày 16/6. (Xem chi tiết) “Bộ sẽ tiến hành nắm tình hình, căn cứ luật thanh tra và các quy định của Chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra, làm rõ. Khi có kết luận thanh tra, Bộ sẽ có thông tin chính thức , công khai” - Chánh Thanh tra Bộ Công an nói. Về thông tin liên quan đến khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đang tiến hành thanh tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Vừa qua, Viện Hàn lâm khoa học Pháp đã tổ chức lễ đón tiếp 13 thành viên nước ngoài mới mà viện đã bầu bổ sung trong đợt cuối năm 2015. Trong số đó có GS. Ngô Bảo Châu. Được biết, để có thể trở thành viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, một nhà khoa học nước ngoài cần phải có những thành tựu và đóng góp lớn cho nên khoa học thế giới. Cùng với đó, họ cũng phải nhận được sự đề cử từ các thành viên chính thức của viện và trải qua một quá trình chọn lọc hết sức khắt khe của hội đồng. Chính vì vậy, việc GS Ngô Bảo Châu trúng cử chức danh viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện sự công nhận của một tổ chức khoa học hàng đầu thế giới với những công trình nghiên cứu của một nhà toán học Việt Nam.

Khoảng 7h40 sáng 28/6, trên QL 37 (đoạn gần cổng Công ty Nhôm Đông Á), thuộc địa phận xã Tân Dân, thị xã Chí Linh xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Thời điểm trên, container kéo theo rơ móc BKS 15R-123.67 va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm đã khiến người phụ nữ ngã văng ra đường, bánh xe container cán qua khiến người này tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị B.(44 tuổi, quê xã Văn Đức, thị xã Chí Linh).

Ngày 28/6, cơ quan chức năng cho biết do quy mô vụ phá rừng ở Tiểu khu 543 (thuộc địa bàn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, Đạ Tẻh, Lâm Đồng) quá lớn nên Công an tỉnh đã vào cuộc, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để điều tra xử lý. Vụ phá rừng được phát hiện vào ngày 8/6. Bước đầu, Công an huyện Đạ Tẻh cùng ban ngành chức năng thống kê có gần 7 ha rừng bị tàn phá. Số lượng gỗ bị đốn hạ hơn 1.400 cây gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8 (đường kính mỗi cây từ 10-80 cm) với khối lượng hơn 440 m3.