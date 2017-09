Bản tin 20H: Nga phóng tên lửa phá hủy nhiều mục tiêu IS tại Syria

Liên Bộ Công

Cùng với việc tăng giá, nhà điều hành cũng xả thêm Quỹ bình ổn xăng dầu, với xăng là 110 đồng một lít; xăng E5 là 90 đồng một lít và dầu hoả chi sử dụng quỹ thêm 185 đồng một lít. Riêng dầu diesel ngừng chi quỹ bình ổn. Sau động thái điều chỉnh, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng một lít; xăng E5 là 17.539 đồng; dầu diesel là 13.950 đồng; dầu hỏa 12.547 đồng và dầu madut 11.148 đồng một kg.

Báo cáo Thủ tướng, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Qua rà soát, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí của thảnh phố nên kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không lưu trú, đồng thời xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên.“Họ thuê người đến tận Sở nằm la liệt ở sân. Thậm chí có hôm họ vào phòng anh Động (Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động - PV). Tôi đang ngồi trong đó với anh Động, thấy vậy nên chốt cửa. Chúng tôi ngồi ở trong mà họ cứ gõ cửa ầm ầm. Khiếp quá”, ông Tiến nói. Ông Tiến chia sẻ, khi ông gọi điện cho công an can thiệp thì họ mới mềm mỏng. Ngồi trong phòng một lúc thì những người đó rời đi. Ông Tiến nói, có việc đó xảy ra là do đã động chạm đến lợi ích kinh tế.