Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: NBC News

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 12/4, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Liên quan đến vụ lật xe ôtô khách xảy ra vào trưa 12/4 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), chiều 12/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương nặng. Theo đó, 2 nạn nhân tử vong được xác định là phụ xe Tăng Văn Toàn (sinh năm 1983, quê ở Thái Thụy, Thái Bình) và hành khách Đặng Đình Dõng (sinh năm 1975, quê Trảng Bom, Đồng Nai). Ngoài ra, 5 hành khách bị thương nặng đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo thống kê của đơn vị theo dõi camera buýt nhanh BRT Hà Nội, mỗi ngày có khoảng 100 xe ô tô lấn làn xe buýt nhanh BRT. Trong đó có tới 1/4 ô tô mang biển xanh, biển đỏ, có xe vi phạm lặp đi lặp lại hàng ngày. Lãnh đạo đơn vị theo dõi camera buýt nhanh BRT Hà Nội cho biết thêm, thời gian vừa qua vi phạm lấn làn BRT đang có dấu hiệu tăng lên. Mặc dù đã có nhiều ý kiến tổng hợp gửi các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý.

Chiều 12/4, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu xác minh về trường hợp tử vong của trẻ 1 tháng tuổi và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 17/4. Ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho hay, ngày 11/4, trên một số phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin phản ánh cháu V.D.T. hơn 1 tháng tuổi - con ông Vũ Văn Hiếu, tạm trú tại thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk - tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk.

Khoảng 11h15 ngày 12/4, anh Trần Quang Vinh (40 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lái ôtô tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ huyện Bến Lức (Long An) về miền Tây. Khi qua cầu Tân An, đoạn đường tránh quốc lộ 1, thuộc khu vực phường 6, TP Tân An (Long An), hai con ong bay vào cabin và chích vào mặt, bụng, cổ của tài xế. Mất bình tĩnh, anh Vinh lái xe từ bên phải lấn sang làn đường bên trái, tông gãy trụ đèn chiếu sáng, rồi lao xuống mương nước sâu hơn nửa mét. Tài xế Vinh may mắn thoát chết và được người đi đường giúp chữa vết thương ong chích.

Mất bình tĩnh, anh Vinh lái xe từ bên phải lấn sang làn đường bên trái, tông gãy trụ đèn chiếu sáng, rồi lao xuống mương nước sâu hơn nửa mét. Tài xế Vinh may mắn thoát chết và được người đi đường giúp chữa vết thương ong chích. (Xem chi tiết)

Theo nhà văn Lê Văn Nghĩa, sau khi đọc thông tin về việc một bác sỹ gốc Việt có tên David Dao bị an ninh sân bay lôi kéo gây đổ máu tại sân bay Chicago (Mỹ) vào hôm 9/4, ông đã nhận ra vị bác sỹ đó chính là nhạc sỹ Đào Duy Anh - một người bạn học cùng trường với ông tại Petrus Ký trước đây. Khi còn ở Việt Nam, nhạc sỹ Đào Duy Anh từng học trường Âm nhạc quốc gia Việt nam tại Sài Gòn, ông cũng đã sáng lập ra nhóm Bách Việt, một nhóm nhạc quy tụ nhiều sinh viên Y khoa, Nha khoa, Dược Khoa và cả các kỹ sư nhưng đam mê âm nhạc. Sau khi sang Mỹ định cư vào những năm 70 thế kỷ trước, nhạc sỹ chú tâm vào công việc một bác sỹ Nội khoa, tuy nhiên thỉnh thoảng ông cũng tham gia vài chương trình âm nhạc, thậm chí đã có không ít lần nhạc sỹ còn lên sân khấu thể hiện các ca khúc của mình... (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng luật sư Malaysia Hisyam Teh Poh Teik thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương bị bắt giữ do liên quan đến việc sát hại một công dân Triều Tiên. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết hiện sức khỏe của Đoàn Thị Hương ổn định. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã động viên Đoàn Thị Hương chuẩn bị cho phiên tòa ngày 13/4. (Xem chi tiết)

Tổng thống Donald Trump một lần nữa cho biết, ông đã ra quyết định điều động tới gần Bán đảo Triều Tiên hạm đội Hải quân cực mạnh. “Chúng tôi đã điều động một hạm đội cực mạnh tới Tây Thái Bình Dương”, Tổng thống Mỹ Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox hôm 11/4: “Chúng tôi có tàu sân bay và những tàu ngầm rất mạnh. Đó là những gì mà tôi có thể nói với các bạn ...”. (Xem chi tiết)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer vào ngày 11/4 đã gửi lời xin lỗi sau khi “đề cao” tên trùm phát xít Adolf Hitler để cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/4, ông Spicer đã so sánh trùm phát xít Hitler với Tổng thống Syria Bashar al-Assad: “Chúng tôi không sử dụng vũ khí hóa học trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngay cả kẻ hèn hạ như Hitler còn không sử dụng vũ khí hóa học”. Việc ông Spicer nói rằng Hitler không sử dụng vũ khí hóa học đã ngay lập tức khiến công chúng phẫn nộ. Ngay cả những người xuất hiện trong cuộc họp báo cũng tỏ ra bất ngờ về phát biểu này.

Giới chức quân sự và an ninh của Yemen cho biết các lực lượng trung thành với Tổng thống nước này được quốc tế công nhận đã mở một cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy theo dòng Hồi giáo Shiite xung quanh thành phố cảng Mocha, thuộc miền Đông Nam Yemen. Giao tranh ác liệt đã khiến 38 tay súng ở cả hai bên thiệt mạng. Theo các nguồn tin ngày 12/4, cuộc tấn công bắt đầu từ một ngày trước với sự hỗ trợ của Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống quân nổi dậy Houthi.