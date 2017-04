TPO - Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 2 sắc lệnh hành pháp mới của ông sẽ tạo ra một cuộc lật ngược lịch sử đối với việc Mỹ bị thâm hụt thương mại với các nước.

Trump phát biểu sau khi ký 2 sắc lệnh hành pháp mới. Ảnh: AP.

Sáng 2/4, người dân qua giao lộ Lê Văn Việt – Lã Xuân Oai (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) tỏ ra cẩn trọng khi khi thấy "hố tử thần" trên mặt đường. Miệng hố rộng hơn 4 m, sâu khoảng 2 m, chiếm trọn góc đường. Người dân gần đó cho biết, sau cơn mưa chiều tối qua, mặt đường bắt đầu nứt toác rồi sụp xuống.

Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề xuất thành phố Hà Nội bố trí cấp bách các điểm trông giữ ô tô trên các tuyến phố đủ điều kiện. Đây được xem như giải pháp cho tình trạng thiếu điểm đỗ xe. Theo đó, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội kiến nghị, UBND thành phố chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Công an đề xuất, xem xét bố trí các điểm trông, giữ ô tô (có thu phí) theo hàng dọc ở lòng đường tại các tuyến phố đủ điều kiện với mặt cắt từ 14 mét trở lên. (Xem chi tiết)

Sáng nay, 2/4, người dân hai bên cầu Bến Thủy đưa hơn trăm chiếc xe ô tô nối đuôi với băng rôn phản đối việc thu phí tại cầu Bến Thủy làm ách tắc giao thông khu vực này. Dù nhiều lần người dân dùng xe ô tô để diễu hành, chặn cầu phản đối việc thu phí nhưng theo ghi nhận đây là lần người dân tham gia đông nhất. (Xem chi tiết)

Lúc 16h30 phút ngày 2/4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An, 3 người đàn ông cùng đi trên chiếc xe máy BKS 37B2 – 703.45 lưu thông theo hướng Nam – Bắc thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều rồi ngã xuống đường. Cùng lúc, xe khách BKS 18B – 010.03 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều tới cán vào đầu, khiến một người tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân khoảng 30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông cục bộ. (Xem chi tiết)

Chiều 2/4, tin từ UBND xã Xuân Sơn (Đô Lương – Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong. Nạn nhân là hai em học sinh Nguyễn Thọ Phượng (lớp 3) và Đặng Ngọc Quân (lớp 4), học sinh Trường Tiểu học Xuân Sơn. Buổi sáng cùng ngày hai em nhỏ rủ nhau ra bờ ruộng chơi không may bị trượt chân xuống hố nước sâu tại đập Cầu Vôi tại xóm 4, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Khi người lớn phát hiện thì các em đã tử vong. (Xem chi tiết)

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 2kg ma túy đá đi tiêu thụ. Cụ thể, vào trưa 1/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn khu phố 7, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an đã phát hiện đối tượng Lê Hữu Tuyên điều khiển xe ôtô có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ và đã tiến hành kiểm tra. Lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 2kg ma túy đá đựng trong hai túi nilon được cất giấu trong hộp phụ xe bên dưới cần số, cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc mua bán ma túy.

Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 2 sắc lệnh hành pháp mới của ông sẽ tạo ra một cuộc lật ngược lịch sử đối với việc Mỹ bị thâm hụt thương mại với các nước. Trong 2 sắc lệnh hành pháp mới, một sắc lệnh yêu cầu báo cáo về nguyên nhân thâm hụt thương mại trong vòng 90 ngày. Báo cáo này cần tập trung vào 16 nền kinh tế xuất siêu đến Mỹ trong năm qua, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico, Ireland, Việt Nam, Italy, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Đài Loan, Indonesia và Canada.

Một vụ nổ tại hội chợ phía bắc thủ đô Paris làm ít nhất 18 người bị thương, trong đó có ba trẻ em, khiến sự kiện lễ hội mùa xuân biến thành đám đông hỗn loạn. Vài trăm người, trong đó có các gia đình địa phương, thị trưởng và quan chức, hôm 1/4 tụ tập trong lễ hội carnival thường niên ở Villepinte, ngoại ô Paris và chuẩn bị xem màn trình diễn đốt lửa trại truyền thống. Bình ga sử dụng để đốt lửa rõ ràng không được xử lý đúng, gây ra vụ nổ. Những người theo dõi trúng mảnh gỗ cháy và bị bỏng. Giới chức xác định vụ nổ là một sự cố.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 1/4 cho biết hàng chục nghìn người Syria và người tị nạn đã quay trở lại những khu vực do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng nổi dậy, do Ankara hậu thuẫn, kiểm soát ở miền Bắc Syria. Trong khi đó, các tay súng người Kurd, do Mỹ hậu thuẫn, đã tấn công một thị trấn ở khu vực phía Bắc hiện do các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Sáng sớm 2/4, một vụ giết người đẫm máu đã xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo Sufi ở tỉnh Punjab của Pakistan. Giới chức địa phương cho biết người trông coi đền thờ này đã dùng dao và gậy sát hại 20 tín đồ và làm 4 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng này cùng 2 nghi can đồng phạm. Theo cảnh sát địa phương, người trông coi đền thờ là Abdul Waheed, 50 tuổi, đã khai nhận ra tay sát hại các nạn nhân trên do lo sợ họ đến đền để giết hại y.