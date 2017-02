TPO - Hội đồng Bộ trưởng của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại miền Đông Ukraine đã thông qua nghị quyết cộng nhận đồng ruble của Nga trở thành đơn vị tiền tệ chính thức tại LPR kể từ ngày 1/3 tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (28/2), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày mai (1/3), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho rằng, theo Quyết định 58, việc quản lý, tổ chức đảm bảo trật tự đô thị trên vỉa hè là trách nhiệm của chính quyền quận huyện. Khi được hỏi về thực trạng vỉa hè bị lấn chiếm và phương án xử lý, hầu hết lãnh đạo các quận đều né tránh hoặc không muốn đề cập.

Theo giải thích của lãnh đạo quận 1, khi đoàn kiểm tra đến, ngân hàng không cử đại diện ra làm việc nên khi trao đổi với lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình, Phó chủ tịch UBND quận 1 đã cho tháo tất cả chốt bảo vệ lắp đặt trên vỉa hè. Ngay sau khi tháo dỡ, bà Nguyễn Thị Lành, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, đã trực tiếp gặp và trao đổi với ông Đoàn Ngọc Hải. Sau khi xem xét các giấy tờ, văn bản, quy định liên quan, ông Hải đã chỉ đạo lực lượng Đội quản lý đô thị quận 1 lắp lại các chốt bảo vệ; tuy nhiên, các hàng rào thép đã bị tháo dỡ.

Cụ thể, số vụ TNGT giảm 153 vụ (giảm 4,23%), số người chết giảm 20 người (giảm 1,26%), số người bị thương giảm 707 người (giảm 21%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 1.799 vụ, làm chết 1.570 người, bị thương 609 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 31 vụ (-1,7%), giảm 20 người chết (-1,3%), giảm 660 người bị thương (-52%). Va chạm giao thông xảy ra 1.666 vụ, làm bị thương nhẹ 2.051 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 122 vụ (-6,8%), giảm 47 người bị thương (-2,2%).

Theo anh Dũng, được trở lại trường sau một thời gian dài phải nằm viện nên Kiên rất háo hức. Trước đó, vụ việc học sinh Trần Chí Kiên bị tai nạn gãy chân trong trường học khiến dư luận xôn xao khi cơ quan công an kết luận, chính Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường gian dối, che giấu nguyên nhân gây tai nạn trong thời gian dài.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, sáng 27/2, ông Võ Đức Hưởng (45 tuổi, ở xã An Ninh, H.Quảng Ninh) đang trèo lên lèn đá cao khoảng 50 m để khoan nhồi thuốc nổ mìn khai thác đá thì dây bảo hộ bị đứt khiến ông rơi tự do xuống chân núi và tử vong tại chỗ. Ông Hưởng là công nhân của 1 nhà máy xi măng trên địa bàn, do nhà máy không có việc làm nên ông vào mỏ đá làm thuê từ 2 năm nay.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các giao dịch tài chính được thực hiện tại LPR chủ yếu bằng đồng ruble. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ 1/3/2017. Trước đó, ngày 20/2, Điện Kremlin đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Nga về việc công nhận các giấy tờ được cấp tại LPR. Theo Bộ Ngoại giao Nga, sắc lệnh này được thông qua vì lợi ích của người dân trong khu vực này.

Theo ông Davis, bản kế hoạch trên là khuôn khổ cho một kế hoạch lớn hơn và nhằm vào lực lượng IS trên toàn thế giới, chứ không chỉ ở Iraq và Syria. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố việc đánh bại "các nhóm Hồi giáo cực đoan" nằm trong số những mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Hạ nghị sỹ Nunes cho biết ủy ban trên đang mở rộng cuộc điều tra các hoạt động của Nga nhắm vào cuộc bầu cử Mỹ. Theo Hạ nghị sỹ Nunes, ông đã được báo cáo về cuộc điện đàm giữa cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông Michael Flynn và một quan chức Nga sau cuộc bầu cử.