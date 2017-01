TPO - Ngay trong đêm 20 rạng sáng 21/1, hàng chục công nhân được huy động để lắp đặt hàng rào phân cách xe buýt nhanh tại trục đường Láng Hạ - Giảng Võ (Hà Nội).

Khoảng 6h hôm nay 21/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng thuộc tổ hợp công ty nằm trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM. Đến thời điểm hơn 7h sáng, đám cháy đang bùng phát dữ dội, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ngọn lửa bùng lên ở kho xưởng của công ty nằm trên đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B, quận 9), chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội và bao trùm nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Trước tình trạng làn đường dành riêng cho buýt nhanh (BRT) bị các phương tiện cá nhân thường xuyên lấn làn, ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương thí điểm làm dải phân cách phục vụ tuyến buýt nhanh. Cùng với việc lắp đặt dải phân cách cứng, thời gian tới tại các điểm giao cắt với làn xe buýt nhanh, Hà Nội sẽ lắp đặt loa thông báo, cảnh báo các đối tượng khi đi vào làn xe buýt nhanh, thông tin mức xử phạt để mọi người có ý thức chấp hành.

Xe thuộc loại Bentley Mulsanne, dung tích xi lanh 6.752 cm3, không xác định năm sản xuất, đã qua sử dụng. Sau một tuần niêm yết với 2 lần thông báo trên đài truyền hình địa phương mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng, chiếc xe được một người ở thị xã Ba Đồn trả 1,61 tỷ đồng, trên mức khởi điểm 10 triệu đồng.

Trang tin do Bộ Quốc phòng chủ quản, cung cấp những thông tin chính thống về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; kho ảnh, clip về hoạt động của các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tại nước ngoài.

Trên đường trở về Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ dừng chân tại Thái Lan để viếng quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà tháng 10/2016.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, tại thời điểm hiện tại, EVN đang xây dựng giá cơ sở nên chưa có đề xuất tăng giá điện cho năm 2017. Tại buổi công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 20/1, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo Quyết định 69 của Thủ tướng Chính phủ, “việc điều chỉnh giá điện sẽ căn cứ cả vào chi phí biến động về tỷ giá, giá chi phí đầu vào.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống thứ 45 của Mỹ khẳng định: "Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn đến từng hơi thở và tôi sẽ không làm các bạn thất vọng". Ông nói rằng nước Mỹ sẽ không áp đặt lối sống của mình lên bất cứ ai mà thay vào đó sẽ “tỏa sáng để mọi người noi theo”. Khi nhắc tới “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”, ông tuyên bố sẽ “xóa bỏ hoàn toàn chúng khỏi Trái Đất”.

Guardian dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết sắc lệnh đầu tiên là đóng băng đối với tất cả những quy định mới. Sắc lệnh thứ hai yêu cầu các cơ quan liên quan tìm cách "giảm gánh nặng pháp lý" trong việc sửa đổi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) hay Obamacare.