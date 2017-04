TPO - Một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đã được phóng từ một căn cứ không quân của Mỹ ở bang California hôm qua 26/4 trong bối cảnh Washington gần đây liên tục phát đi nhiều tín hiệu cứng rắn tới Triều Tiên.

Tên lửa Minuteman III của Mỹ. Ảnh: Getty.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm nay các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm nay các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C. (Xem chi tiết)

Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội ông Nguyễn An Huy, Trưởng đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại khu sân bay Miếu Môn ( Đồng Tâm, Mỹ Đức) cho biết, Đoàn thanh tra đã vào cuộc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích khu đất sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức) theo Quyết định Thanh tra số 1121/QĐ-TTTP – P5 ngày 20/4/2017 của Thanh tra TP Hà Nội. Đồng thời ông Huy cũng cho biết, Đoàn Thanh tra cũng đã thay thế Phó trưởng đoàn Thanh tra là ông Hồ Khiêm (Phó trưởng phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 5, Thanh tra TP Hà Nội) bằng người khác theo đề nghị của người dân tại cuộc đối thoại với Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung diễn ra ngày 22/4. Đồng thời ông Huy cũng cho biết, Đoàn Thanh tra cũng đã thay thế Phó trưởng đoàn Thanh tra là ông Hồ Khiêm (Phó trưởng phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 5, Thanh tra TP Hà Nội) bằng người khác theo đề nghị của người dân tại cuộc đối thoại với Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung diễn ra ngày 22/4. (Xem chi tiết)

Ông B. bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tiên lượng xấu nên bệnh viện đã trả về. Khi gia đình đang chuẩn bị làm thủ tục khâm liệm thì đột nhiên ông B. sống lại. Đó là sự việc hi hữu xảy ra với ông Nguyễn Duy B. (51 tuổi, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đó là sự việc hi hữu xảy ra với ông Nguyễn Duy B. (51 tuổi, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)

Khoảng 12h30 ngày 26/4, chiếc xe tải mang BKS 29C.. đang di chuyển đến khu vực cầu Trâm, xã Hưng Thi (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) thì bất ngờ va chạm với chiếc xe máy chở theo 2 nam thanh niên đi chiều ngược lại với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Văn Hiếu (SN 1995, trú tại xã Hưng Thi) và Phạm Văn Hùng (SN 1996, quê ở Phú Thọ đang ở rể tại xã Hưng Thi). Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đã được phóng từ một căn cứ không quân của Mỹ ở bang California hôm qua 26/4 trong bối cảnh Washington gần đây liên tục phát đi nhiều tín hiệu cứng rắn tới Triều Tiên. Theo Fox, vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III diễn ra bắt đầu từ 0h03 sáng ngày 26/4 (theo giờ địa phương) từ căn cứ không quân Vandenberg, cách Los Angeles khoảng 200 km về phía tây bắc. Tên lửa Minuteman III đã đi được quãng đường hơn 6.000 km trước khi rơi xuống mục tiêu gần đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Không quân Mỹ cho biết vụ phóng tên lửa này là nhằm kiểm tra tính hiệu quả, khả năng sẵn sàng tác chiến và tính chính xác của hệ thống vũ khí Mỹ.

Phó chỉ huy Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ (NMD) có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ vào Nga. Theo Tướng Poznikhir, việc gia tăng tiềm lực NMD của Mỹ đang kích thích cuộc chạy đua vũ trang và buộc các nước khác phải áp dụng biện pháp đáp trả.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 26/4, đụng độ đã nổ ra tại biên giới Đông Bắc Syria giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân người Kurd, một ngày sau vụ không kích đẫm máu của Ankara nhằm vào khu vực này. Theo SOHR, đụng độ bùng phát "sau khi Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) bắn vào một xe bọc thép của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đi qua biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ." Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó pháo kích các vị trí của YPG phía Tây Darbasiyahm thị trấn biên giới thuộc tỉnh Hasakeh ở Đông Bắc Syria, trong khi các chiến binh YPG bắn rocket vào các tiền đồn của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Liên quan vấn đề này, ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế giải thích: Do thời gian gần đây, Sở thực hiện sáp nhập phòng nên các chức vụ lãnh đạo của phòng mới tăng lên. “Việc sáp nhập phòng kèm theo con người, thì các lãnh đạo phòng cũ vẫn làm lãnh đạo chứ không thể xuống chức được. Không có lý do gì để đẩy họ xuống làm chuyên viên. Việc làm này thực hiện theo đúng quy trình, quy định của nhà nước”, ông Nguyên cho biết. (Xem chi tiết) Ít ngày trước, các chiến sĩ Phòng cảnh sát cứu hoả số 3 đang dọn cỏ trước khuôn viên (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì phát hiện và bắt giữ một con trăn nặng 15 kg, dài gần 3 m. Loài trăn đất này có tên khoa học Python molurus và có tên trong sách Đỏ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ban chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Sergei Rudskoy tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 6 diễn ra hôm 26/4.