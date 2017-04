TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này sẽ triển khai một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích F-35 tới châu Âu để phục vụ cho hoạt động huấn luyện vào cuối tuần.

Máy bay chiến đấu F-35 của Không lực Hoàng gia Australia tại Triển lãm hàng không Avalon ở Australia ngày 3/3. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 15/4 cho biết, khu vực miền núi Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng đêm có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận các xe ô tô biếu tặng địa phương. Tổ công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Tài chính, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do các doanh nghiệp biếu, tặng tại một số địa phương để báo cáo Thủ tướng.

Ngày 14/4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái nhiều lần bị xâm hại tình dục, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, đã uất ức tự tử. Văn bản nêu rõ, những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu gái H.M.K, sinh năm 2004, trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình cháu K. đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau từ tháng 9/2006. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định về việc không khởi tố vụ án. Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu K. đã tự tử.

Khoảng 19h30 ngày 14/4, tại km 5, Quốc lộ 2 (thuộc thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang), xe ô tô tải do tài xế Đào Văn Quang (SN 1975, trú tại thôn An Hòa 1, xã An Tường, TP Tuyên Quang) điều khiển chạy hướng Hà Nội - Tuyên Quang không làm chủ được tốc độ đã lao lên vỉa hè khiến bà Dương Thị Tú chết tại chỗ, bà Nguyễn Thị Thơm bị thương. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao vào nhà anh Phạm Thanh Toàn khiến một phần của tòa nhà bị sập. Rất may lúc này gia đình anh đang ăn cơm phía sau nhà nên thoát nạn. Riêng tài xế Đào Văn Quang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 17h ngày 14/4, chiếc xe khách loại 30 chỗ đang lưu thông theo hướng từ TP HCM về Tiền Giang, đến đoạn km 47+400 trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đoạn qua xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe tải đang lưu thông theo hướng cùng chiều. Do sức ép lớn từ cú va chạm, lái xe của xe khách tử vong ngay tại chỗ, bốn người trên xe khách bị thương nặng, đã được nhân dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, một người phụ nữ cũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này sẽ triển khai một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích F-35 tới châu Âu để phục vụ cho hoạt động huấn luyện vào cuối tuần. Đây được xem là một cột mốc quan trọng cho chương trình máy bay F-35. Theo tuyên bố, máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35A Lightning II sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện với các máy bay khác của Mỹ và NATO, một phần trong Sáng kiến Trấn an châu Âu (ERI).

Sáng sớm ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng trong một động thái biểu dương sức mạnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia này. Hàng trăm xe tải chở binh sĩ đã xếp hàng dọc khắp bờ sông Taedong từ lúc tờ mờ sáng để chuẩn bị diễu hành qua thủ đô Bình Nhưỡng. Nhìn bề ngoài, sự kiện này nhằm mục đích kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà sáng lập nước Kim Nhật Thành, ngày quốc lễ có tên "Tiết Thái Dương". Tuy nhiên, sự kiện cũng nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác về sức mạnh quân sự của một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày 14/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria và diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Điện Kremlin ra tuyên bố ủng hộ các biện pháp ngoại giao trong việc giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi "động thái khiêu khích".

Ngày 14/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và năm tàu tư nhân đã giải cứu hơn 2.000 người di cư từ những chiếc thuyền cao su và tàu gỗ không đảm bảo an toàn khi họ đang lênh đênh trên Địa Trung Hải để tới châu Âu. Hai tàu cứu hộ Prudence và Aquarius của Tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) đã cứu 1.145 người. Số còn lại do các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, tàu Phoenix của tổ chức Moas (Malta) và tàu thuộc tổ chức Jugend's Iuventa (Đức) giải cứu. Một trẻ em được phát hiện đã tử vong trên một chiếc thuyền cao su trước khi công tác cứu hộ khó khăn được tiến hành.

Trong khi các quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 thì Việt Nam đã sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Đáng lo hơn, Việt Nam đã xuất hiện một vài loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh.