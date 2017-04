Mải mê chụp ảnh, bốn nữ sinh bị tàu hỏa đâm thương vong; Kinh hãi xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng; Hành khách hoảng hốt khi xe khách tông xe ben... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.

Kinh hãi xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h55 phút hôm nay (7/4) trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (thuộc địa phận huyện An Lão, TP. Hải Phòng).

Hiện trường vụ cháy.

Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Hải Phòng cho biết, khi phát hiện sự việc, lái xe đã nhanh chóng tấp xe vào làn đường khẩn cấp, đạp cửa thoát ra ngoài. “Ngay sau đó, chúng tôi cũng có mặt phân luồng giao thông và dập lửa. Do trên xe có vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lớn, cháy lan toàn bộ xe. Nhiều lái xe khi lưu thông qua nhìn cảnh tượng trên kinh hãi, hoảng sợ”, lãnh đạo Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Hải Phòng nói. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)



Hành khách hoảng hốt khi xe khách tông xe ben. Theo tin tức trên tờ CAND, rạng sáng 7/4, xe khách giường nằm BKS 16M-9656 lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt trạm 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ quốc lộ 1-đường 14 (đoạn giữa 2 phường Linh Trung và Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), xe khách giường nằm bất ngờ lao sang làn đường ngược lại cuốn hàng chục mét dải phân cách rồi đâm trực diện vào xe ben đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm khiến hơn 10 hành khách trên xe giường nằm hoảng hốt kêu cứu. Rất may không hành khách nào bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 6/4, trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, nạn nhân tử vong là ông Vũ Minh Tuấn (57 tuổi, quê Hưng Yên).





Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy BKS 59G1-726.14 lưu thông trên đường Lê Thị Riêng theo hướng đi đường Nguyễn Thị Kiểu. Đến đoạn qua phường Thới An, quận 12, TP. HCM thì tông trực diện vào xe máy BKS 59U1- 197.34 do ông Tuấn điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai người đàn ông cùng xe máy văng xa trên đường, ông Tuấn tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo tin tức trên tờ Công an TPHCM , lúc 11h trưa 6/4 khi tàu thống nhất Nam - Bắc số hiệu SE6 lưu thông hướng TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, đến cầu Đò Đao km 289 + 300 trên tuyến đường sắt Thống nhất thuộc địa bàn xóm Phúc Nguyên, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì đâm phải nhóm 4 nữ sinh đang chụp ảnh bằng điện thoại trên cầu.

Khi thấy tàu đến, các em hoảng loạn khiến em Nguyễn Thị Nhung (16 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị rơi xuống sông tử vong còn 3 nữ sinh khác bị thương nhẹ nhưng rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Ngã xe ôm, người phụ nữ bị xe buýt cán tử vong. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 10h30 hôm nay (6/4) tại địa bàn phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm đó, một người đàn ông lái xe ôm chở bà X. (48 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng đi ngã sáu Phù Đổng. Đến đoạn qua địa bàn phường Bến Thành, bà X bất ngờ ngã từ trên xe máy xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe buýt mang biển số 51B – 225.35 do tài xế Nguyễn Thường T. cầm lái lao tới. Do sự việc xảy ra bất ngờ, tài xế xe buýt không kịp xử lý nên đã cán phải, làm bà X. tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Hiện trường một tai nạn.

Ngày 6/4, thông tin từ Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố hình sự, bắt tạm giam 2 tài xế xe tải trong 2 vụ TNGT trên quốc lộ 48 khiến 6 tử vong.

Theo đó, 2 tài xế Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh) bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều ngày 31/3, trên QL48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra liên tiếp 2 vụ TNGT kinh hoàng làm 6 người chết, 1 người bị thương. (Xem chi tiết)



Chỉ trong khoảng 2 phút, hàng loạt tài xế chạy trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) phải đánh lái liên tục để tránh 5 ôtô chạy ngược chiều.