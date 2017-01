TPO - Lệnh hành pháp đầu tiên được tân Tổng thống Mỹ ký tại Nhà Trắng đã chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp (executive order) dưới sự chứng kiến của Phó tổng thống - Mike Pence (trái) và Chánh Văn phòng Nhà Trắng - Reince Priebus tại Phòng Bầu dục ngày 23/1 (theo giờ Washington). Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/1, các tỉnh phía miền Bắc và miền Nam nắng ráo, các tỉnh miền Trung có mưa to. Cần lưu ý là thời tiết các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao khiến mưa tiếp diễn, tập trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Đến đêm nay, mưa mở rộng và cường độ mưa tăng lên, từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế 19-22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt cao hơn, từ 24-30 độ C. Đợt mưa ở miền Trung dự báo kéo dài đến 26/1 với lượng mưa cả đợt 50-100mm.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nói nếu không giải quyết tốt vấn đề di dân thì khó giải quyết ùn tắc giao thông và an ninh trật tự.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan xác định cụ thể giai đoạn thực hiện quy hoạch phát triển Khu bến cảng Cà Ná thuộc Cảng biển Ninh Thuận vừa đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói chung và của Khu công nghiệp Cà Ná nói riêng, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Trần Hoàng Phong giải thích, do không còn xe. Trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh được bố trí chiếc xe biển số 83D 00007 nhưng từ ngày Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu được điều động làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã giữ luôn chiếc xe.

Theo các nhà thu mua, chế biến, nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm mạnh là đối với thị trường nội địa cung đã vượt quá cầu, trong khi thị trường xuất khẩu (chủ yếu Trung Quốc qua đường tiểu ngạch) đã ngưng giao dịch từ mấy tháng nay.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, dự kiến trong ngày 23/1, lượng hành khách sẽ đạt đến 43.000 người, tương đương 1.600 chuyến xe xuất bến để phục vụ người dân về quê ăn tết. Tương tự, tại bến xe Miền Tây, dự kiến sẽ có 42.000 người đi xe về quê với gần 1.500 chuyến xe xuất bến.

Lệnh hành pháp đầu tiên được tân Tổng thống Mỹ ký tại Nhà Trắng đã chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mệnh lệnh hành pháp (executive order) được ông Donald Trump ký chỉ 2 ngày sau tuyên bố của Nhà Trắng khi ông này nhậm chức về việc sớm rút Mỹ khỏi hiệp định thương mại lịch sử, vốn đã kết thúc đàm phán dưới thời Tổng thống Obama. Theo luật Mỹ, lệnh hành pháp nêu trên sẽ có hiệu lực mà không cần chờ Quốc hội. Trên thực tế, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng chưa được Quốc hội Mỹ xem xét để thông qua chính thức, bất chấp những nỗ lực của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer nói: “Tôi nghĩ Mỹ sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ lợi ích của chúng tôi tại đó. Đó là vấn đề về những quần đảo vốn trên thực tế thuộc vùng biển quốc tế và không phải của riêng Trung Quốc. Chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ quốc tế không bị xâm chiếm bởi một quốc gia".