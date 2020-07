Ai thẩm định số tiền 12 tỷ đồng để xây…'chuồng bò hạng sang'?

Quảng cáo

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Đề án có tổng số vốn 120 tỷ đồng, triển khai tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương.

Nhưng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An mãi đến năm 2019 mới đi khảo sát thực tế, “phát hiện” 231 nhân khẩu tại bản Đửa không có người Ơ Đu. UBND tỉnh Nghệ An buộc phải ra quyết định số 3869/QĐ-UBND rút bản Đửa ra khỏi Đề án.

Nguyên GĐ Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu (nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) ngày 3/10/2019 đã ký “Thông báo kết quả thẩm định” hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc Nghệ An là chủ đầu tư được xây dựng 67 chuồng trại với tổng số tiền “khủng” hơn 12,6 tỷ đồng, trong khi kinh phí đầu tư đàn bò chỉ vỏn vẹn 5,1 tỷ đồng.

Dư luận hoài nghi giá trị thực của 67 chuồng trại gia súc với số tiền “khủng”, hơn 12,6 tỷ đồng.



Trong 10 chuồng bò “hạng sang” với giá trị mỗi chuồng 236 triệu đồng được Thông báo kết quả thẩm định nêu như sau: Mỗi ô chuồng kích thước 4,5 x 6,69m, chiều cao tường 2,7m; Trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông; Nền nhà bê tông; Phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn; Phía sau bố trí hố thu phân... Gía trị của 10 chuồng loại 2 như thế tiêu tốn 2,36 tỷ đồng ngân sách. Công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Vấn đề dư luận băn khoăn, ở một vùng điều kiện đặc biệt khó khăn như dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, Sở NN&PTNT Nghệ An phê duyệt thẩm định triển khai hạng mục xây dựng “chuồng hạng sang” cho bò với số tiền “khủng” 12,6 tỷ đồng có cần thiết với thực tế địa phương? Kinh phí đầu tư cho đàn bò chưa đến một nửa số tiền xây dựng chuồng trại, liệu có hợp lý?

Được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46- Công an tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, làm rõ những khuất tất trong việc triển khai đề án.

Diệp Chi