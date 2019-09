Bất thường cái chết của một thiếu niên

Quảng cáo

Theo đơn kêu cứu của ông Hoàng Văn Toản trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên gửi đến Tiền Phong, năm 2007, ông cùng vợ là Nguyễn Thị Tình và con trai Hoàng Ngọc Đông (sinh năm 1996) làm thuê cho một trang trại ở tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.



Năm 2010, ông Nguyễn Mạnh Thành (vợ là Nguyễn Thị Thủy) trú tại tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang mua một trang trại gần trang trại vợ chồng ông Toản làm thuê. Tháng 7/2010, ông Thành đặt vấn đề thuê Đông làm công cho mình và vợ chồng ông Toản đã đồng ý. Công việc của Đông là cắt cỏ cho cá, chăn gà vịt, chó vào buổi chiều, lương 1 triệu đồng/tháng.

Ông Toản kể, khoảng 14h ngày 4/9/2010, Đông từ nhà xuống trang trại ông Thành cắt cỏ cho cá. Chiều muộn hôm đó, chưa thấy con trai về nhà, ông Toản đi tìm. Hàng xóm sau đó cũng giúp ông Toản cùng tìm con. Tại khu vực ao trong trang trại của ông Thành, người dân phát hiện đôi dép của Đông trên bờ ao, dưới ao có đoạn ống nước nổi lên nhưng kéo không lên. Ông Toản và hai người hàng xóm lặn xuống thì phát hiện Đông nằm ở dưới đáy ao.



Ông Toản nghẹn ngào: “Khi vớt Đông lên, tôi và mọi người thấy 3 vòng xích quấn quanh cổ con tôi. Dây xích được nối từ 3 đoạn xích chó (cơ quan điều tra sau này xác định là 3 đoạn xích chó trong trang trại của ông Thành - PV). Một đầu dây xích buộc vào thanh bê tông có trọng lượng hơn 45 kg, đầu bê tông được cột với vòi nước nổi trên ao. Lúc mất, con tôi mới 14 tuổi”. Sự việc sau đó được trình báo và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.



Điều tra có nhiều bất thường?



Cái chết của Đông được Hội đồng giám định pháp y tỉnh Hà Giang kết luận: “Hoàng Ngọc Đông tử vong do ngạt nước”. Hơn 1 năm sau, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hà Giang mới ra báo cáo kết quả điều tra vụ việc và nhận định: Chưa phát hiện dấu hiệu của tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự.



Không đồng tình, ông Toản gửi đơn đến các cơ quan chức năng ở Hà Giang và Bộ Công an, tố cáo ông Thành có liên quan đến cái chết của Đông. Ngày 15/10/2013, Công an tỉnh Hà Giang mới có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người. Sau 1 năm, ngày 17/10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang lại tạm đình chỉ điều tra vụ án vì hết thời hạn điều tra.



Theo hồ sơ, vụ án còn nhiều tình tiết mâu thuẫn, chưa được làm rõ, nhất là các tình tiết liên quan đến việc có mặt của vợ chồng ông Thành lúc xảy ra án mạng. Ông Thành khai tại cơ quan điều tra rằng: “Khoảng 17 giờ ngày 4/9/2010, hai vợ chồng ông Thành vào trang trại thì không thấy cháu Đông đâu, đi kiểm tra ao cá và chuồng trại không phát hiện gì...”.



Theo ông Toản phản ánh, một số tình tiết không được thể hiện trong kết luận khám nghiệm tử thi, chưa được làm rõ như gáy của Đông có vết bầm tím, khi vớt lên khỏi ao. Đông mặc quần ngược (mặt sau ra đằng trước), trong bếp của trang trại ông Thành có vết máu. Ngoài ra, sau vài ngày ông Thành cho san ủi toàn bộ nhà cửa, lán trại, bếp nấu ăn của trang trại làm thay đổi hoàn toàn hiện trường vụ án.



Sau nhiều năm gõ cửa cơ quan chức năng, tháng 6/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về vụ án. Trong đó, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét và xử lý nội dung phản ánh liên quan đến quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT, Công an Hà Giang.



Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Đặng Văn Bàn, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Giang cho biết, ông Thành là một trong những người tình nghi có liên quan đến vụ án nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Ông Bàn cũng xác nhận thông tin, gia đình vợ ông Thành có nhiều người nhà làm việc tại Công an Hà Giang, nhưng ông Bàn cho rằng những người này không đủ khả năng tác động đến vụ án. “Vụ án trên có đơn thư khiếu kiện phức tạp kéo dài cần chú trọng giải quyết” ông Bàn cho hay. Trả lời câu hỏi có khôi phục điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này hay không, ông Bàn nói: “Tạm đình chỉ điều tra là hoạt động của quá trình tố tụng, cơ quan điều tra vẫn áp dụng các biện pháp khác để điều tra vụ án này”.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bảo vệ cho gia đình ông Hoàng Văn Toản nói: “Đây là một vụ trọng án, nạn nhân là trẻ em bị giết một cách man rợ, nhưng 9 năm không tìm ra được hung thủ gây án. Hơn 3 năm sau khi phát hiện cháu Đông bị giết, cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án hình sự tội giết người để điều tra và tạm đình chỉ đến nay. Gia đình bị hại, nhân chứng cung cấp nhiều chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội, luật sư nhiều lần kiến nghị Cơ quan điều tra phục hồi điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện”.

