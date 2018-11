Chi 34 tỷ khắc phục sạt lở bờ kè... hơn 100 tỷ đồng

Đoạn đê được xử lý khẩn cấp này nằm trong dự án kè đê hữu sông Mã được triển khai năm 2010 với tổng số vốn hơn 100 tỷ đồng.

Theo đó, quyết định nói rõ: Mục tiêu là đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở cho khu vực đang sạt lở và có diễn biến sạt lở, nhằm ổn định thế sông, đảm bảo an toàn đê điều, chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định dân cư, phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, bảo vệ quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam; cải thiện cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng vùng dự án, đảm bảo an toàn giao thông thủy.

Nội dung đầu tư là phá bỏ kè cũ, làm mới kè bảo vệ bờ đoạn từ K0-HC0+188 (tương ứng K39+350+K39+550 theo lý trình đê hữu sông Mã, phường Hàm Rồng) với tổng chiều dài 188 m; hoàn thiện cơ đê phía sông kết nối phù hợp với đường dạo ven sông hiện có trong phạm vi tuyến thiết kế.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND TP Thanh Hóa cắm cọc tiêu, quan trắc, theo dõi sụt lún đoạn đê kè sông Mã (đoạn qua phường Hàm Rồng) đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, phòng tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, đoạn kè bị sạt lở, sụt lún tương ứng với đoạn từ K39+484 - K39+534, đê hữu sông Mã. Cung sụt có chiều sâu từ 0,2 - 2 m; điểm sụt gần nhất cách chân đê sông Mã 3,9 m; phần cơ đá chân kè sạt lở từ 1 - 2 m, chiều dài 27 m.

Theo đánh giá của ngành chức năng thì nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2017 và 2018. Hiện tượng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án kè đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được đầu tư hơn 100 tỷ đồng đang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của đê. Hiện, một đoạn bờ kè bằng bê tông cốt thép dài hơn 60m đã bị xuống cấp, có đoạn cả mảng mặt kè lún sâu xuống khoảng hơn 2 m so với mặt bằng ban đầu. Nhiều vị trí đá lát bong tróc ngổn ngang, các dầm bê tông lớn cũng bị kéo gãy làm thay đổi kết cấu kè.

Đoạn kè trên thuộc dự án xử lý khẩn cấp tuyến kè đê hữu sông Mã từ chân cầu Hàm Rồng đến ngã ba Trần Hưng Đạo, thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, có chiều dài gần 1,4 km. Năm 2010, tuyến kè này được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư hơn 100 tỷ đồng, do Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 1 năm, đoạn kè gần khu vực chân cầu Hàm Rồng (liền kề khu vực đang bị sạt lở) đã bị sạt lở, hư hỏng. Công trình này dù được sửa chữa nhiều lần nhưng chưa được bao lâu lại xuống cấp với mức độ ngày càng trầm trọng.

Tháng 5/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố sụt lún. Kết quả giám định xác định kết cấu chân kè đoạn từ K39+364,5 -K39+418,05 được gia cố bằng 2 hàng cọc bê tông cốt thép dài 6 m, nhưng khi thiết kế bản vẽ thi công, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa cùng đơn vị tư vấn đã bỏ hàng cọc đi nhưng không có giải pháp kỹ thuật thay thế. Liên quan đến việc bờ kè trăm tỷ xuống cấp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm.

