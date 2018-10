Công trường khai thác than trái phép: Đội lốt dự án xây nghĩa trang

Vẽ dự án trên nền đất có than



Năm 2013, Cty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt dự án Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn, tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) với tổng số vốn đầu tư 4,1 tỷ đồng xã hội hóa do Cty này hỗ trợ theo Quy hoạch.

Sau 5 năm, dự án này rơi vào tình trạng “bán thân bất toại” khi tại vị trí được phê duyệt xây dựng nghĩa trang vẫn nguyên hiện trạng ban đầu với một bức tường bao. Trong khi đó, với lý do lấy đất để san lấp mặt bằng dự án, Cty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long lại tập trung nhân công, máy móc để khai thác than gần ngay vị trí được phê duyệt làm dự án.

Theo phản ánh của người dân xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, doanh nghiệp này sau khi tiến hành khai thác đất để san lấp nền dự án thì đã phát lộ than. Việc phát lộ than khiến tiến độ xậy dựng dự án dậm chân tại chỗ, trong khi hàng đêm, từng đoàn xe ô tô cỡ lớn chở đầy than, xít (lớp đất lẫn than) thi nhau chạy rầm rập từ khu vực này ra ngoài. Quá bức xúc, người dân nơi đây đã phản ánh tình trạng này tới cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh.

Có mặt tại khu vực được cho là ranh giới bốc xúc đất đá của Cty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long, phóng viên Tiền Phong không khỏi bất ngờ trước một đại công trường bạt núi. Từng đống than, xít được tập kết trên mặt đất với đủ chủng loại. Xung quanh có những moong nước xanh ngắt rộng hàng trăm mét vuông nham nhở. Theo quan sát, hàng nghìn khối đất đá, xít được doanh nghiệp này đổ lấn ra xung quanh. Hàng chục xe tải, máy công trình nằm bất động ngay cạnh lối vào.

Điều đáng nói ở đây, mặc dù dự án này không chịu triển khai san lấp mặt bằng để xây dựng mà tập trung khai thác than lấn ra ngoài vị trí được phê duyệt bốc xúc đất đá phục vụ cho dự án. Trước những vi phạm của Cty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long, chính quyền huyện Hoành Bồ vẫn không có động thái tích cực nào. Đặc biệt, việc hàng đoàn xe chở than, xít ngang nhiên ra vào khu vực này nhưng không chịu bất cứ sự kiểm soát nào của lực lượng chức năng.

Huyện phải chịu trách nhiệm



Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn đi kiểm tra, khảo sát hiện trạng của dự án. Ngày 29/10, đích thân ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì một cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang và những tồn tại trong quá trình thực hiện để đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý triệt để.

Tại cuộc họp, đại diện UBND huyện Hoành Bồ giải trình sự việc và ý kiến bổ sung của các sở ngành. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã kết luận, chỉ đạo sớm hoàn thành Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn, đồng thời triển khai công tác khắc phục, cải tạo môi trường tại các điểm khai thác đất phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, mặc dù tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể trong thời gian qua nhưng đến nay tiến độ thực hiện của các đơn vị liên quan rất chậm, chưa đạt yêu cầu, còn để dư luận phản ánh về hiện tượng thực hiện sai mục đích, trái với nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh, gây phức tạp cho công tác quản lý than tại khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hoành Bồ trước ngày 15/11/2018 hoàn thành điều chỉnh lại qui hoạch Dự án theo hướng đảm bảo phù hợp hiện trạng, không tác động mở rộng, đào sâu thêm, tránh tác động gây ảnh hưởng môi trường, đất rừng…; đồng thời tiến hành công bố công khai Dự án, quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, thời gian hoạt động chính thức của Dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/11/2018.

Đối với việc giải tỏa than, xít đã tập kết trên mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Cty cổ phần Tập đoàn Hạ Long di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện, lao động của Cty ra khỏi khu vực ranh giới quy hoạch. Cùng đó, giao Tổng Cty Đông Bắc tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực của đơn vị mình khẩn trương hoàn thành việc vận chuyển, giải tỏa hết lượng than, đá, xít đã tập kết trên mặt bằng ra khỏi khu vực, thời gian xong trước ngày 30/11/2018.

Chủ tịch tỉnh này cũng yêu cầu, huyện Hoành Bồ chịu trách nhiệm trước tỉnh về việc chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện của Tổng Cty Đông Bắc, Cty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng để khai thác than trái phép theo quy định; định kỳ ngày 25 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh.

Đại diện UBND tỉnh nhấn mạnh, Huyện ủy, UBND huyện Hoành Bồ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Hoành Bồ và khu vực giáp ranh.

Hoàng Dương ​