Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt

Tại khu dân cư đường Phần Lăng 1, Phần Lăng 2 (quận Thanh Khê), sinh hoạt các hộ bị đảo lộn vì nước chảy yếu xìu suốt hai ngày nay. Trong khi đó, tại khu vực đường Bùi Chát (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), bà con cũng bất lực vì sau 8h tối, nước gần như mất hẳn.

Ghi nhận của phóng viên, tình trạng nước yếu còn xảy ra ở rất nhiều khu vực trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà nhiều ngày nay. Không chỉ vậy, bà con còn lo lắng khi nguồn nước bị cáu bẩn, để lâu lắng cặn. Một số hộ dân phải dùng bông, khăn màn bịt ngay đầu vòi xả để lọc nước (ảnh).

Theo Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), do diễn biến thời tiết thất thường nên năm nay mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít. Tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ có thời điểm lên đến 2.700 mg/lít. Mực nước tại đập dâng phòng mặn An Trạch rất thấp nên trạm bơm phòng mặn An Trạch không thể hoạt động để bơm nước về nhà máy nước Cầu Đỏ.

Do đó việc cấp nước cho toàn thành phố bị gián đoạn. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) vận hành xả nước để đảm bảo chiều cao mực nước tại đập dâng An Trạch tối thiểu đạt +1,4m.

Thanh Trần