Dân tố bị xâm phạm chỗ ở đêm giao thừa, công an nói khó điều tra

Xâm phạm nhà dân đêm giao thừa?

Theo đơn phản ánh của bà Vũ Thị Toán (SN 1963, ở Đội 12, thôn Hạ, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định): “Khoảng 23h30 đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2016, có 4 đối tượng lạ mặt bất ngờ tìm tới nhà tôi vây hãm. Hoảng sợ, tôi cầu cứu tới Công an xã Điền Xá, Nam Trực.

Không lâu sau đó, ông Vũ Thanh Mai, Trưởng Công an xã Điền Xá có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên ông Mai không xử lý vụ việc một cách cương quyết, khiến 4 đối tượng này ngang nhiên ngủ lại gia đình tôi qua đêm Giao thừa.

Không chỉ khủng bố về mặt tinh thần, những đối tượng này còn đập phá tài sản, xúc phạm danh dự mọi người trong gia đình tôi ngay trong ngày mùng 1 Tết. Trước hành vi của các đối tượng lạ mặt, tôi tiếp tục kêu cứu tới ông Đỗ Công Lợi (Phó trưởng Công an xã Điền Xá) và anh Cường (cán bộ Công an huyện Nam Trực phụ trách địa bàn). Ngay trong sáng mùng 1 Tết, ông Lợi và anh Cường có vào nhà tôi chứng kiến vụ việc trên, nhưng khi gia đình tôi yêu cầu lập biên bản vụ việc thì họ không lập”.

Bà Toán cho biết không có mâu thuẫn với ai, ngoài việc năm 2011, do cần tiền làm ăn, bà đã vay 4,5 cây vàng của bà C. (trú thôn Phú Hào, xã Điền Xá).

Lúc này, bà Tuyết (trú tại xã Điền Xá) có nợ bà Toán 170 triệu đồng nên các bên thống nhất phương án chuyển nợ qua tay (tức là bà C. sẽ quy đổi 4,5 cây vàng ra một hình thức tài sản khác rồi đòi trực tiếp bà Tuyết thay vì đòi nợ bà Toán).

Vẫn theo tố cáo của bà Toán, đến tháng 9/2014, bà C. bất ngờ tìm đến nhà bà Toán và cho biết không đồng ý phương án chuyển nợ như trước đó, đồng thời yêu cầu bà Toán phải trả số vàng đã vay. Vì vậy, giữa bà Toán và bà C. xảy ra mâu thuẫn. Suốt một thời gian dài, bà C. liên tục yêu cầu bà Toán phải trả nợ.

Trước sức ép từ những đối tượng lạ mặt, chiều mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2016, bà Toán đã phải chấp nhận trả nợ toàn bộ số tiền cho bà C. để đổi lại sự bình yên cho gia đình.

Nhiều lần triệu tập nhưng các đối tượng không đến

Những kẻ lạ mặt xuất hiện tại nhà bà Toán.

Ông Vũ Thanh Mai, Trưởng Công an xã Điền Xá xác nhận, có việc 4 đối tượng lạ mặt tới gia đình bà Toán để đòi nợ vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2016.

“Sau khi nhận được tin báo của công dân, tôi đã cử anh Lợi (Phó trưởng Công an xã) và anh Cường (cán bộ Công an huyện Nam Trực) đến hiện trường để giải quyết. Ngay sau đó, công an đã yêu cầu những đối tượng trên rời khỏi nhà bà Toán và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân tôi không hề có mặt tại gia đình bà Toán vào thời điểm xảy ra sự việc”, ông Mai nói.

Trao đổi với Tiền Phong về sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Trực, Nam Định cho biết, cơ quan này đã nhiều lần triệu tập, nhưng các đối tượng không đến.

Theo ông Dũng, các đối tượng trú tại TP Nam Định, trong khi thường xuyên vắng mặt nên rất khó cho cơ quan công an...

M.Đ