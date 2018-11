Đập thủy lợi trọng yếu nhất Quảng Bình bị bức tử

Ngăn lòng hồ bằng bức tường bê tông

Đập An Mã, được tỉnh Quảng Bình xây dựng từ những ngày đầu mới chia tỉnh. Kể từ khi hoàn thành, đập An Mã không chỉ là một đập thủy lợi thông thường, nó còn ngăn được những trận lũ lớn nếu không có nó sẽ nhấn chìm hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đặc biệt, con đập này còn làm nhiệm vụ bổ sung nước cho sông Kiến Giang vào những mùa hè khô hạn, tránh được tình trạng con sông này trơ đáy như những năm trước đó.

Hiện nay, do khô hạn kéo dài, mực nước của đập An Mã đang rất thấp và lộ ra nhiều công trình trái phép đang được xây dựng ở đây. Để vào được con đập này, PV Tiền Phong phải đóng giả làm người đi bắn chim, nếu không đã bị chặn ngay từ vòng ngoài.

Ngay cạnh đường Hồ Chí Minh, có biển báo “khu vực biên giới” nhưng người ta đã tự ý mở một con đường ô tô dài chừng 5km để đi vào phía Bắc của lòng hồ. Con đường rộng chừng 5m, có đoạn đi theo sườn núi, có đoạn đi men theo lòng hồ, thậm chí ngăn cả các con suối cấp nước cho lòng hồ để làm đường.

Đặc biệt, người ta còn cho ngăn một nhánh của đập An Mã bằng một hệ thống tường bê tông cốt thép. Người xây bức tường này nói là để

nuôi cá (?).

Một người dân sống cạnh đập An Mã bức xúc cho biết: “Họ làm như đất hoang, không ai quản lí. Con đập xung yếu này bị băm nát trong thời gian dài chẳng thấy ai ngăn chặn. Họ còn tung tin, đây là khu linh thiêng, ai muốn cầu gì được nấy, khiến nhiều cô cậu học trò, không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà suốt ngày đến đây cầu xin vận may trong thi cử”.



Bí ẩn người xây dựng khu tâm linh trong lòng hồ?

Theo điều tra của PV Tiền Phong, việc xây dựng các công trình trái phép trên lòng hồ An Mã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng mãi đến tháng 5/2017 các cơ quan chức năng “mới biết”. Một lãnh đạo của Cty Thủy nông Quảng Bình (đơn vị quản lí đập An Mã, có đến hàng chục người túc trực ở đây 24/24 giờ) cho rằng: Do họ lén lút làm ban đêm nên không biết. Khi phát hiện, Cty đã báo cho huyện Lệ Thủy để xử lí.