Một phụ nữ tại Bắc Giang trở về sau 28 năm mất tích

Sáng ngày 2/8, tại UBND xã Đông Lỗ, các cơ quan chức năng địa phương tiến hành làm thủ tục và tiếp nhận chị Nguyễn Thị Biên trở về quê hương sau 28 năm mất tích. Theo lời kể của chị Biên, năm 1991, một người đàn ông đã đưa chị sang Trung Quốc. Sau nhiều ngày đi đường, chị được đưa đến một gia đình trong vùng rừng núi. Chị ở lại gia đình này, còn người đàn ông đi cùng chị bỏ về Việt Nam.

Chị Biên bên cha (ngồi bên cạch) và người thân trong dòng họ sáng 14/8.

Chị Biên cho biết, chị bị gia đình Trung Quốc kiểm soát chặt, không cho đi ra ngoài. Hàng chục năm qua, chị chỉ quanh quẩn trong vùng rừng núi. Công việc hằng ngày của chị là chăm sóc người già và làm nông nghiệp. Suốt 28 năm làm việc, chị chỉ được ăn ngô và cơm, không được trả thù lao.

Chị Biên đang dần quen với cuộc sống quê nhà sau 28 năm mất tích

Khoảng 6 tháng trước, cơ quan chức năng của Trung Quốc kiểm tra nơi chị Biên đang sinh sống và phát hiện chị không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, chị bị đưa đi tạm giam, rồi đưa đến con đường mòn gần biên giới Việt - Trung.

Niềm vui đoàn tụ với người thân và gia đình của chị Biên

Chị Biên cùng một số phụ nữ Việt Nam khác đi đến địa phận tỉnh Lạng Sơn. Chị lang thang ngoài đường. Trong một lần ghé vào quán nước hỏi thăm, chị gặp một thanh niên. Chị viết địa chỉ quê quán vào tờ giấy và đưa cho người thanh niên đó. Thật bất ngờ, người thanh niên ấy lại cùng xã với chị. Sau đó, người thanh niên quay video và phát trực tiếp trên Facebook. Qua đó, người nhà chị Biên nhận ra chị.

Sáng ngày 2/8, chị được đưa về gia đình trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, lúc nhớ lúc quên. Hiện, Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Ông Trần Văn Sơn, Phó trưởng Công an xã Đông Lỗ xác nhận chị Biên là người địa phương mất tích từ năm 1991. Công an xã đang làm các thủ tục để chị nhập khẩu trở lại và cấp thẻ căn cước công dân. Qua rà soát, công an xã còn phát hiện, riêng thôn Hưng Đạo còn 5 phụ nữ khác bị đưa sang Trung Quốc cùng thời điểm chị Biên. Những người phụ nữ này không có bất cứ tin tức gì suốt hàng chục năm qua. Gia đình những phụ nữ đó luôn ngóng trông thông tin của con em mình, không biết các chị còn sống hay đã mất.

Hiện, chị Biên được một chủ xưởng may trong thôn nhận dạy nghề để sớm trở lại cuộc sống bình thường ở quê hương.

Chị Nguyễn Thị Ngân, chủ cơ sở may đang chỉ dẫn chị Biên học nghề may để hòa nhập cuộc sống

Nguyễn Thắng