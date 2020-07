Ngày vui tại các trung tâm thương binh ở Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Báo Tiền Phong tổ chức hàng năm. Năm nay, Báo Tiền Phong cùng các nhà tài trợ huy động được 1,5 tỷ đồng, triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở nhiều địa phương như: Hỗ trợ xây dựng 14 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP gặp hoàn cảnh khó khăn (tổng kinh phí 700 triệu đồng do Tập đoàn Phúc Sơn tài trợ); thăm, giao lưu, tặng quà cho 10 Trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công (tổng quà bằng tiền gần 200 triệu đồng, do Công ty cổ phần địa ốc Him Lam tài trợ); Đồng hành cùng CIENCO4 thăm, tặng quà cho 18 mẹ Việt Nam Anh Hùng (mỗi mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 6 triệu đồng), tổng cộng hơn 100 triệu đồng; Phối hợp cùng Hội cựu TNXP nhiều tỉnh tổ chức thăm, giao lưu, tặng quà nhiều cựu TNXP, đến thời điểm này đã huy động được 250 triệu đồng (các đối tác đồng hành: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, TNG Holdings Vietnam, Tập đoàn Danko, Công ty CP Tiền Phong, Trường tiểu học và THCS Fansipan Thanh Hoá, Công ty TNHH Văn Minh, Công ty CP ARITA...).