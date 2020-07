Thăm tặng quà các thương, bệnh binh tại Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình

Quảng cáo

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đền ơn đáp nghĩa Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Theo đó, đoàn công tác báo Tiền Phong đã đến thăm và tặng quà cho 5 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh tại Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình với tổng số tiền 65 triệu đồng do Tập đoàn Him Lam tài trợ.

Vì đây là hoạt động được duy trì mỗi năm 2 lần (dịp Tết nguyên đán và dịp 27/7), nên các thương bệnh binh đón đoàn như người nhà. Thương binh hạng ¼ Hà Văn Lương (quê ở Thanh Hóa) cho biết, sau khi bị thương nặng ông được đưa về chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam. Ông không lập gia đình nên đã coi trung tâm như là nhà. Những ngày này thấy trung tâm nhộn nhịp, nhất là có sự động viên thăm hỏi của Báo Tiền Phong, Tập đoàn Him Lam, ông vui, phấn khởi, được động viên tinh thần, vượt qua bệnh tật.

Còn thương binh loại 1/4 Phạm Hữu Liêm (cũng ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam) cảm ơn đoàn công tác luôn nhớ về những ngày tháng 7 hàng năm để về thăm. “Đây là việc làm rất ý nghĩa, tạo nên sức mạnh, ý chí, tinh thần cho chúng tôi”, ông Liêm phát biểu.

Thương binh loại ¼ Đào Xuân Hội, đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong và Công ty CP Him Lam đã dành những phần quà, chia sẻ động viên anh em thương bệnh binh, có thêm điều kiện để cải thiện đời sống. Bác Hội xúc động nói: “Những lời thăm hỏi, các phần quà góp phần khích lệ anh em thương bệnh binh trong trung tâm đoàn kết vượt qua bệnh tật, khó khăn”.

Trao đổi về công tác chăm sóc các thương bệnh binh, lãnh đạo các trung tâm đều cho biết, do có nguồn lực từ Nhà nước, các nhà hảo tâm, trong đó có Tập đoàn Him Lam và báo Tiền Phong, công tác này đã tốt hơn nhiều. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam cho biết: Trung tâm đang (nuôi dưỡng, chăm sóc 114 người với 81 thương bệnh binh nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên). Cán bộ trung tâm luôn coi các bác thương, bệnh binh như người cha, người chú nên có thái độ chăm sóc tận tụy. Ông Tuấn bày tỏ lòng biết ơn cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong, Tập đoàn Him Lam nhiều năm qua luôn quan tâm các bác thương bệnh binh được chăm sóc trong trung tâm. “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối cả về vật chất lẫn tinh thần với các bác thương binh và cán bộ trung tâm” - ông Tuấn nói.

Đức Anh