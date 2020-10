'Xâu xé' đất lưới điện 500kV thành nghĩa trang: Truyền tải điện TT-Huế nói gì?

Quảng cáo

Xung quanh vấn đề đất hành lang an toàn lưới điện quốc gia 500kV không được quản lý chặt chẽ, bị xâm lấn tràn lan thời gian gần đây tại địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), PV Tiền Phong đã làm việc với lãnh đạo Truyền tải Điện TT-Huế để nắm thêm thông tin.

Ông Nguyễn Văn Đề, Phó Giám đốc Truyền tải Điện TT-Huế.

Theo ông Nguyễn Văn Đề, Phó Giám đốc Truyền tải Điện TT-Huế, khi thực hiện dự án đường dây 500kV, ban quản lý dự án đã hỗ trợ đền bù cho dân về cây cối, tài sản trên đất, khu vực đất này thuộc diện hạn chế khai thác (trồng cây theo chiều cao quy định) và không được sử dụng vào mục đích khác.

Việc đào múc, san ủi đất dưới đường dây cao áp và ngay sát trụ điện 500kV như thế này là không gây ảnh hưởng gì như ông Nguyễn Văn Đề lý giải?

Ông Đề cho rằng, phần đất thuộc hành lang an toàn lưới điện 500kV là do chính quyền địa phương quản lý. Riêng phần đất trong khu vực trụ móng bảo vệ cột cao thế (đã được đền bù vĩnh viễn) do cơ quan truyền tải điện quản lý.

VIDEO: Kè móng bằng đá hộc bảo vệ trụ cao áp 2844 bị xuống cấp, nứt vỡ, nhưng không được Truyền tải Điện TT-Huế duy tuy bảo dưỡng

Từ sự việc hộ bà C.T.S (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) đào ủi đất dưới hành lang an toàn lưới điện 500kV để làm nơi chôn cất người chết, theo Phó Giám đốc Truyền tải Điện TT-Huế Nguyễn Văn Đề, việc làm này không ảnh hưởng đến công trình điện cao thế(?).

Theo số liệu đo đạc của cơ quan chức năng, vị trí bà C.T.S. tổ chức đào đất chỉ cách chân kè đá bảo vệ móng cụm trụ cao thế 500kV 2844 khoảng 3 mét, cách trụ 7 mét, nơi đây có địa hình đồi dốc. Chưa kể, sau khi hạ độ cao khu đất xuống 1,5 mét, máy đào do bà S. huy động còn múc sâu thêm để làm huyệt chôn cất.

Theo ý kiến của người công tác trong ngành điện, việc đào đất này gây ra những ảnh hưởng, thậm chí có thể gây nguy cơ chết người nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Với việc huy động phương tiện cơ giới, máy đào vào thi công tự phát dưới hành lang lưới điện 500kV, điều này dẫn đến nguy cơ phóng điện cao thế rất cao. Công trình trụ điện cao thế cũng có thể bị ảnh hưởng nếu đất đồi xung quanh móng bị đào sâu gây sạt lở, nhất là ở khu vực đồi dốc và khi các kè bảo vệ móng trụ xuống cấp theo thời gian.

Kè bảo vệ trụ 2844 đã xuống cấp

Trên thực tế, theo ghi nhận của PV, bờ kè đá có chức năng bảo vệ cụm trụ 2844 mà ông Đề đề cập ở trên hiện xuống cấp khá nặng. Phần vữa kết dính với đá hộc cấu tạo nên bờ kè đã tróc nứt, bong vỡ, tách hở ở nhiều vị trí.

Móng kè bê tông cụm trụ 2844 bị hư, nứt cộng hưởng với việc đào bới đất cạnh chân trụ, liệu có ảnh hưởng đến an toàn hạ tâng đường dây cao thế 500kV tại xã Thủy Bằng hay không, điều này cần có sự kiểm tra, làm rõ của cơ quan chức năng.

Một khi hệ thống bảo vệ chân móng này đã xuống cấp, tách vỡ, bong nứt kết cấu như hiện nay; cộng thêm những tác động bên ngoài gần khu vực móng trụ, đặc biệt là việc đào đất sâu xuống bên dưới gây nguy cơ sạt lở đất ở vị trí đồi dốc như trường hợp vi phạm của bà C.T.S, việc cụm trụ 2844 - cũng như những trường hợp tương tự có bảo đảm an toàn hay không, cơ quan chức năng thuộc EVN cần phải kiểm tra, đánh giá.

Với chức năng quản lý, vận hành hạ tầng lưới điện 500kV, Truyền tải Điện TT-Huế không có giải pháp duy tu bảo dưỡng nhằm tăng cường an toàn cho những bờ kè móng trụ cao thế như thế này?

Quá trình đi thực tế tại hiện trường, PV ghi nhận có những tấm biển thông báo nghiêm cấm, khuyến cáo do Truyền tải Điện TT-Huế lắp dựng, liên quan bảo vệ đường dây cao thế 500KV. Trong đó, đáng chú ý là nội dung nghiêm cấm: Không cho phép tồn tại nhà ở và “công trình trong hành lang lưới điện có điện áp từ 500kV trở lên”.

Truyền tải Điện TT-Huế cải tạo phần đất mà cơ quan này cho rằng thuộc quản lý của chính quyền địa phương để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện tại xã Thủy Bằng.

Khi được hỏi, những khu lăng mộ bề thế xây dựng trái phép dưới đường dây 500kV, cạnh các trụ điện cao thế, có được xem là “công trình xây dựng” hay không, liệu nó có được phép tồn tại dưới đường dây cao thế, phía lãnh đạo Truyền tải Điện TT-Huế tỏ ra lúng túng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, thời gian gần đây, đất hành lang an toàn lưới điện quốc gia 500kV qua địa bàn thị xã Hương Thủy (TT-Huế) rơi vào tình trạng thiếu quản lý, bị xâm lấn, mua bán tràn lan; trước sự bất lực, đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền.

