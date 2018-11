'Xẻ thịt' rừng đặc dụng, thi công đường điện trên đất công trái phép

Cụ thể, UBND TP Thanh Hóa vừa có thông báo kết luận kiểm tra việc vi phạm trật tự đô thị và cố tình khai thác gỗ trong khu vực rừng đặc dụng hộ ông Lê Văn Đông (phố 8, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa).

Kết quả, thực tế kiểm tra, khu vực hộ ông Lê Văn Đông thuê người vào khai thác cây gỗ trong khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng và đang thi công đường điện 0,4 KV trên đất công (thời điểm kiểm tra ông Đông không cung cấp được hồ sơ, giấy phép cấp có thẩm quyền cho phép thi công đường điện).

Theo đó, UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền, vận động gia đình ông Lê Văn Đông hiểu các quy định về khai thác gỗ trong rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật; yêu cầu ông Đông dừng thi công đường điện 0,4 KV trên đất công khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cấp, các ngành tham mưu xử lý nghiêm theo quy định nếu ông Đông cố tình không chấp hành…

Liên quan đến hành vi phá rừng đặc dụng tại Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật... khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ UBND TP Thanh Hóa củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác rừng đặc dụng trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, không để vụ việc tương tự tái diễn làm mất an ninh trật tự và an ninh rừng đặc dụng Hàm Rồng.

Như Tiền Phong đã đưa, mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền về trình tự cấp phép khai thác gỗ trong rừng đặc dụng theo quy định pháp luật. Nhưng từ tháng 6/2018 đến nay, ông Đông đã vào rừng đặc dụng khai thác gỗ trái phép tới 4 lần (lần thứ nhất: ngày 1/6; lần 2: ngày 15/6; lần 3: ngày 22/10; lần 4: ngày 28/10) với 71 cây gỗ keo và bạch đàn, khối lượng 12,430 m3.

Hoàng Lam