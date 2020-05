1001 thắc mắc: Thung lũng chết Siberia rộng thế nào?

Xi-bê-ri- Siberia -"Siber/Chiber" Một từ tiếng Turk cổ (tiếng Bashkir/Tatar), có nghĩa là "đẹp" hay "sặc sỡ". Trong các ngôn ngữ Turk có từ "Seber(ү)" có nghĩa là "gió cuốn tuyết". "Shibir" - còn có giả thiết cho rằng tên gọi này là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Turk cổ là "su" (nước) và "birr" (vùng đất hoang dã). Chỉ với ý nghĩa từ tên gọi đã cho thấy sự đặc sắc của vùng đất này.

Siberia chiếm 57% diện tích nước Nga và xấp xỉ Canada – nước lớn thứ hai thế giới. Siberia sáp nhập vào Nga từ thế kỷ XVII và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với các nền văn hóa khác nhau.

Khí hậu Xi-bê-ri khác biệt rất lớn vào các thời điểm trong năm. Xibia được xem là địa điểm có nhiệt độ thấp thứ nhì thế giới, chỉ kém châu Nam Cực. Với nhiệt độ kỷ lục ghi được -71 độ C. Tuy vậy, nhiệt độ mùa hè ở một số nơi ở Xi-bê-ri rất nóng và nắng nhiều, lên đến 36 - 38 độ C. Nhìn chung, các địa điểm ở Xi-bê-ri đều có khí hậu thất thường, có lúc rất nóng và có lúc rất lạnh do nằm sâu trong nội địa hay trên cao nguyên, có thời điểm nhiệt độ mùa hè và mùa đông tại Xibia chênh lệch tới hơn 100 độ C.

Một trong những điểm tham quan độc đáo nhất ở Siberia là hồ Baikal với diện tích tương đương đất nước Hà Lan. Ngoài ra, Baikal còn là hồ nước ngọt sâu và lâu đời nhất thế giới. Trữ lượng nước ngọt ở đây tương đương 20% lượng nước ngọt chưa đóng băng trên thế giới và 90% nếu chỉ tính ở riêng Nga.

Siberia sở hữu hệ thống đầm lầy lớn nhất Bắc Bán Cầu, Great Vasyugan. Đầm lầy toả đi hàng trăm kilomet theo mọi hướng mà không một vùng đất nào trên thế giới có đặc điểm tương tự như vậy.

Siberia có tới 4 con sông nằm trong top 10 sông dài nhất thế giới, lần lượt là Ob, Amur, Lena và Yenisei. Thế nhưng được nhắc tới nhiều hơn cả lại là sông Dalkdykan nhờ màu sắc đỏ như máu. Theo National Geographic, màu đỏ này có khả năng xuất phát từ một lượng lớn sắt tự nhiên trong lòng đất hoặc khởi nguồn từ sự rò rỉ hoá học.

Siberian husky là một trong những giống chó được yêu thích trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thông minh. Chúng có nguồn gốc từ Siberia, được giao nhiệm vụ kéo xe đường dài trong điều kiện lạnh giá.

Với những du khách từ xa đến, lái xe ở Siberia là điều rất nguy hiểm. Vào mùa đông, các con đường hoàn toàn bị đóng băng và trơn trượt. Bạn phải giữ cho xe luôn nổ máy, hoặc là bạn sẽ không thể khởi động lại sau đó. Xe ôtô được chế tạo riêng chỉ để chạy trong điều kiện ở Siberia.