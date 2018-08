4 đội top 10 thế giới đến Việt Nam thi Chung kết an ninh mạng toàn cầu

Sau 24 giờ tranh tài, kết quả chung cuộc 10 đội thi đến từ Hàn Quốc, Ukraina, Mỹ (2 đội), Việt Nam (3 đội), Nga, Pháp và Ba Lan xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018.



Đặc biệt, trong số này có 4 đội nằm trong Top 10 thế giới theo CTFTime (website xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu). Cuộc thi năm nay thu hút số đội tham gia kỷ lục với 720 đội đến từ 79 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 574 đội thi quốc tế.

Sau vòng Sơ loại này, Top 10 đội sẽ quy tụ tại Hà Nội để tham gia vòng Chung kết theo hình thức đối kháng trực tiếp (Attack/Defense onsite).

Trong suốt thời gian của vòng sơ loại, cuộc thi đã diễn ra với sự cạnh tranh rất quyết liệt, thứ hạng các đội thay đổi liên tục. Ưu thế ban đầu thuộc về các đội thi từ châu Á như Ấn Độ, Hàn Quốc… Về thời gian cuối, các đội thi tới từ châu Âu, châu Mỹ… thể hiện phong độ khi bứt phá chiếm nhiều vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Ban tổ chức cho biết, nước chủ nhà Việt Nam có số lượng đội thi tham gia nhiều nhất với 146 đội và có tới 3 đội xuất sắc nhất lọt vào Top 10 chung cuộc. Một điều đáng tiếc là Đương kim vô địch WhiteHat Grand Prix 2017 có điểm số nằm trong Top 10, nhưng lại đứng thứ 4 trong các đội Việt Nam nên không được tham gia vòng Chung kết. Theo thể lệ, mỗi quốc gia chỉ có tối đa 3 đội tham gia vòng Chung kết.

Vòng Chung kết theo hình đối kháng trực tiếp, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2018 tại Hà Nội. Đây là cuộc đua kéo dài liên tục trong 8 tiếng giữa 10 đội thi xuất sắc nhất từ vòng Sơ loại. Ở vòng thi này, lần đầu tiên tại Việt Nam thử thách vượt qua các lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị phần cứng được đưa vào một cuộc thi an toàn thông tin mạng.

Đề thi WhiteHat Grand Prix năm nay được xây dựng với sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, bao gồm: Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm an ninh mạng – Tập đoàn Viettel, Tập đoàn công nghệ Bkav, Học viện An ninh nhân dân và các cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Duy Tân.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav chia sẻ, để có thể tổ chức các cuộc thi an toàn không gian mạng mang tầm vóc phải là những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Việc Việt Nam có thể tổ chức một cuộc thi quy mô toàn cầu như WhiteHat Grand Prix với số lượng đội tham dự qua các năm đều mở rộng, là một điều hết sức đặc biệt, khẳng định uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin và Việt Nam có thể tự hào về điều đó.

WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015, với sự phối hợp của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2016, cuộc thi đã thu hút hơn 500 đội thi đến từ 52 quốc gia với nhiều đội trong Top 10 CTFTime. WhiteHat Grand Prix 2017 chứng kiến sự lớn mạnh của đội ngũ các chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam khi lần đầu tiên đội thi đến từ Việt Nam giành giải Nhất.

Phạm Tuyên