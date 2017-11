BKAV sẽ công bố mặt nạ đánh bại nhận diện trên iPhone X

Trong buổi ra mắt của iPhone X, phó chủ tịch Phil Schiller của Apple đã phát biểu Face ID có thể phân biệt được mặt thật và mặt nạ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Phil Schiller nói: "Đội ngũ kỹ sư của Apple đã cộng tác với những nhà chế tạo mặt nạ chuyên nghiệp và nghệ sỹ trang điểm của Hollywood để chống lại các nỗ lực qua mặt Face ID. Đội kỹ thuật đã sử dụng những chiếc mặt nạ thực thụ để đào tạo mạng neural bảo vệ cho FaceID".

Tuy nhiên 1 tuần sau khi iPhone X chính thức bán ra thị trường, các chuyên gia an ninh mạng của Bkav đã chỉ ra Face ID có thể bị đánh bại bởi mặt nạ, không đủ mức độ an ninh như Apple công bố.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết: "Chiếc mặt nạ được chúng tôi tạo ra bằng cách kết hợp công nghệ in 3D với hóa trang và ghép ảnh in 2D, cùng một số xử lý đặc biệt ở khu vực má và xung quanh khuôn mặt, nơi có vùng da lớn để đánh lừa AI của Face ID".

BKAV kết luận: Sau gần 10 năm phát triển, công nghệ xác thực sử dụng nhận diện khuôn mặt vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể giúp đảm bảo an ninh cho máy tính và smartphone. Vào năm 2008, Bkav cũng là công ty đầu tiên trên thế giới đã chỉ ra việc xác thực sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt là không đủ an ninh trên máy tính xách tay, ngay sau khi các hãng công nghệ như Toshiba, Lenovo, Asus… ứng dụng nhận diện khuôn mặt vào sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, việc dùng mặt nạ đánh lừa được Face ID đã làm dấy lên sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế. Đại diện trang chuyên về mảng bảo mật và an ninh mạng WIRED đã bày tỏ hoài nghi bởi ngay khi cầm trên tay một chiếc iPhone X, chúng tôi đã liên hệ với một nghệ sĩ hiệu ứng đặc biệt cho phim ảnh và thử đánh lừa cảm biến Face ID. Chúng tôi cũng đã thử tạo ra những chiếc mặt nạ giả từ 5 loại vật liệu khác nhau.

Các chuyên gia công nghệ nước ngoài đã tốn hàng nghìn USD nhưng vẫn không thể "qua mặt" Face ID. Ảnh: WIRED

Chi phí của quá trình này lên đến hàng nghìn USD, chúng tôi đã phải tạo ra những con mắt có thể chuyển động như thật, ghép từng sợi lông mày vào những chiếc mặt nạ. Tuy nhiên kết quả là không một chiếc mặt nạ nào vượt qua được cảm biến Face ID. Ngược lại, các nhà nghiên cứu của BKAV cho biết họ có thể bẻ khóa Face ID với một chiếc mặt nạ in 3D có giá chỉ 150 USD.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện BKAV cho biết, họ đã nhận được câu hỏi của WIRED về phương pháp đánh lừa Face ID trên iPhone X. BKAV khẳng định: WIRED đặt ra câu hỏi chứ không hề nghi ngờ về công nghệ mặt nạ của BKAV. Đại diện BKAV cũng cho biết, họ chưa trả lời câu hỏi của WIRED và hẹn sẽ trả lời bằng cuộc trải nghiệm thực tế vào tuần này. “Dự kiến thứ Tư tuần này chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp báo về việc này”, đại diện BKAV cho hay.

Hiểu Minh