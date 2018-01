Bộ Công Thương giám sát vụ Apple làm chậm tốc độ iPhone thế hệ cũ

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông trong nước và thế giới đã đưa nhiều thông tin tin về vụ việc Tập đoàn Apple Inc., làm chậm tốc độ các sản phẩm điện thoại iPhone thế hệ cũ (từ Iphone 7 Plus trở xuống tới Iphone SE) do Apple Inc cung cấp sau khi người tiêu dùng cập nhật phiên bản hệ điều hành mới.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm nói trên chủ động liên hệ với các cửa hàng bán sản phẩm, các đại lý, trạm dịch vụ được ủy quyền của Apple Inc. và các nhà cung cấp sản phẩm điện thoại iPhone tại Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ cung cấp thông tin về vụ việc, kiểm tra sản phẩm và thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết nếu có.

Trong trường hợp có dấu hiệu của hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể liên hệ với các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh, thành phố để được tư vấn về chính sách, pháp luật có liên quan. Ngoài ra cũng có thể liên hệ với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông qua tổng đài tư vấn tiêu dùng miễn phí 1800 - 6838 (Hoạt động từ 8h30 đến 11h30 và 14h00 đến 16h30 các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, tết). Người tiêu dùng cũng có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp trên website bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc gửi đơn khiếu nại tới cục.

Hồi tháng 12/2017, Apple chính thức thừa nhận một điều mà cộng đồng công nghệ đã nghi ngờ từ bấy lâu nay. Đó là việc cố tính làm giảm hiệu năng của những chiếc iPhone cũ, thông qua các bản cập nhật iOS mới. Mục đích là để đảm bảo thời lượng sử dụng pin và khắc phục lỗi tự động sập nguồn trên những chiếc iPhone cũ có pin bị chai. Có rất nhiều chuyên gia công nghệ và người dùng đã nghi ngờ hành động bí mật này của Apple. Trên diễn đàn Reddit, một số người dùng phát hiện ra điểm hiệu năng Geekbench của chiếc iPhone 6s rất thấp, nhưng sau khi thay pin mới thì điểm hiệu năng lại tăng cao trở lại bình thường. Tuy nhiên khi bắt đầu thực hiện hành động này trong bí mật, qua các bản cập nhật iOS 10.2.1 cho iPhone 6s và iOS 11.2 cho iPhone 7, Apple đã tuyệt đối giấu kín và không thông báo bất kỳ chi tiết nào cho người dùng. Trong khi đó, người dùng hoang mang khi thấy thiết bị của họ chậm đi đáng kể và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phạm Tuyên