Cận cảnh loa đài 'khủng' tại triển lãm AV Show 2019

Hệ thống ampli đèn đầu bảng của thương hiệu Viva Audio bao gồm Power Viva Audio Aurora và pre Viva Audio Linea sẽ được phối ghép cùng Viva Audio Allego

EON ONE COMPACT là em út trong đại gia đình Eon One, Compact có thiết kế nhỏ gọn nhất trong series, Với thời lượng sử dụng lên đến 12h liên tục, công nghệ sạc nhanh chỉ mất 2.5h để sạc đầy cùng trọng lượng rất nhẹ dưới 8kg, Eon One Compact là lựa chọn sáng giá cho những buổi hội thảo nhỏ, được phân phối bởi PGI với mức giá 17tr900 nghìn đồng