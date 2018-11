Chiếc xe máy được tạo ra từ công nghệ in 3D

Công nghệ tạo mẫu và in 3D đã nhanh chóng thay đổi cách sáng tạo sản phẩm của những nhà thiết kế. Việc tạo ra một vật thể vật chất từ chỗ chẳng có gì (chính xác hơn là từ những sợi nhựa) chắc chắn sẽ hữu ích, và công ty BigRep của Đức đã vượt qua mọi thách thức để cho ra đời một chiếc xe máy điện gần như hoàn toàn được chế tạo các bộ phận bằng công nghệ in 3D.Theo tạp chí điện tử Designboom, chiếc xe là tác phẩm của phòng thí nghiệm NOWlab thuộc BigRep. Đây là một sự ngạc nhiên lớn về bí quyết in 3D. Tất cả mọi thứ từ khung và yên xe, cho tới vành và thậm chí cả lốp xe đều được in bằng công nghệ 3D.Ngoài các linh kiện điện, các bộ phận của chiếc xe hoàn toàn được in 3D, nhưng thật khó để hình dung được sự thật khó tin này nếu không nhìn thấy chiếc xe hoạt động. Rất may, công ty BigRep đã phát một video đi kèm cho thấy những gì họ đã làm.Chế tạo khung và thân xe bằng máy in 3D nghe có vẻ hợp lý, nhưng làm thế nào để họ in ra lốp? Vâng, họ quyết định chế tạo lốp xe không bằng một cấu trúc giống như tổ ong để hỗ trợ việc không cần bơm khí vào trong lốp. Cấu trúc này tương tự như các khái niệm lốp xe được tạo ra cho xe quân sự và thậm chí cả cho những “cỗ xe mặt trăng” trong tương lai, những cấu trúc gần như không cần bảo dưỡng.Qua đoạn video mà công ty BigRep công bố, chúng ta có thể thấy chiếc xe vận hành tốt, tuy nhiên, như một số ý kiến bình luận trên Youtube, nó dường như hơi tròng trành, nhưng cũng có thể là do người lái, do vậy chưa hoàn toàn đánh giá được thực chất của chiếc xe.Dù sao, đây cũng là một thành tích khá tuyệt vời, và trong khi bạn không thể in xe điện cho riêng mình bất cứ lúc nào, nhưng tác phẩm này có thể là dấu hiệu của những gì chúng ta đang mong chờ trong tương lai.

H.K

BGR