Con người sẽ giống người ngoài hành tinh nếu sống trên sao Hỏa?

Phi hành gia Sue Ann Penn mới đây đã có chia sẻ với kênh Channel History, con người sẽ có nhiều thay đổi nếu chuyển nơi sinh sống sang hành tinh đỏ.

Theo Sue Ann Penn, cơ thể con người rất tuyệt vời. Đặc biệt là khả năng thích nghi tùy điều kiện môi trường khác nhau. Con người do thay đổi trong lực hấp dẫn sẽ cao hơn từ 3 – 7 cm.

“Khi con người sinh ra trên sao Hoả, môi trường sẽ thay đổi cấu trúc của con người. Trong một vài thế hệ gần có thể thấy sự thay đổi rất rõ từ màu da, chiều cao vì sao Hỏa có lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất”, Sue Ann Penn cho biết.

Đồng quan điểm, chuyên gia Mike Bara cũng tin rằng con người sẽ bắt đầu giống với những người ngoài hành tinh vì có đôi mắt to đặc trưng hơn nhiều.

"Nếu con người tiến hóa đủ lâu trên hành tinh sao Hỏa, chúng ta có thể phát triển cao hơn, có đầu lớn hơn và có chân tay mảnh khảnh”, Mike Bara phân tích.

Nguyên nhân vì sao con người có mắt to hơn, Mike Bara lý giải rằng, do chúng ta sẽ có những chuyến du hành trong không gian xa hơn và di chuyển xa hơn so với Mặt Trời, vì vậy, con người có thể có đôi mắt to hơn để thấy rõ hơn trong bóng tối vũ trụ.

Theo Dân trí