Daikiosan/Nakami là hãng đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc gia về máy lọc

Máy lọc nước phù hợp với gia đình Việt

Với mong muốn đem đến cho người dân Việt Nam nguồn nước sạch, tốt cho sức khỏe, Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt đã tiên phong cho ra đời các dòng Máy lọc nước cao cấp Daikiosan / Nakami đạt tiêu chuẩn TCVN 11978:2017 về máy lọc nước dùng trong gia đình do Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng (của Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận.

Ngoài sử dụng trong gia đình, tiêu chuẩn này còn được áp dụng cho máy lọc nước lắp đặt ở những nơi công cộng như sân bay, siêu thị, trường học…

Máy lọc nước cao cấp Daikiosan / Nakami đã phải trải qua các phương pháp thử, kiểm định khắt khe cho máy lọc nước dùng trong gia đình như: khả năng lọc các chất hòa tan, độ đục, vi sinh vật… trong nước bằng cách sử dụng màng lọc RO (thẩm thấu ngược) để cung cấp nguồn nước sạch cho mục đích ăn uống trực tiếp; yêu cầu vật liệu chế tạo và các lõi lọc phải chứng minh được là an toàn, không nhiễm vào nước gây hại cho sức khỏe con người; tính an toàn phải đảm bảo ở hình dạng, an toàn điện; yêu cầu rõ tính năng; cách đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm không ảnh hưởng đến sản phẩm; yêu cầu ghi nhãn và hướng dẫn cụ thể không gây nhầm lẫn…

Bên cạnh đó, Máy lọc nước cao cấp Daikiosan / Nakami còn đạt cùng lúc 2 Quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế quy định là QCVN 01:2009/BYT (109 chỉ tiêu sử dụng cho nước uống, sinh hoạt) và QCVN 6-1:2010/BYT (28 chỉ tiêu nước uống đóng chai, nước uống trực tiếp). Các linh kiện, vật tư như màng lọc RO, cốc lọc, dây dẫn, bình áp… đều được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế NSF (Mỹ) và SGS (Thụy Sỹ).