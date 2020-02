Khám phá 5 hòn đảo có diện tích lớn nhất thế giới

Đảo Baffin thuộc lãnh thổ Nunavut của Canada, là đảo lớn nhất tại Canada và đảo lớn thứ năm trên thế giới. Đảo Baffin có diện tích 507.451 km2 và dân số khoảng 11.000 người (ước tính năm 2007). Hòn đảo được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Anh William Baffin.Hòn đảo Baffin thuộc quần đảo Bắc Cực, nên nơi đây có thời tiết cực lạnh với nhiệt độ trung bình hàng năm là -8 độ C. Ngoài ra, hòn đảo còn có nhiều vịnh hẹp và hồ nước ngọt.Madagascar là quốc đảo nằm ở bờ biển phía Đông châu Phi, nằm trên Ấn Độ dương. Với diện tích lên đến 587.713 km2, đây là hòn đảo có diện tích lớn thứ tư trên thế giới. Madagascar được tách ra khỏi tiểu lục địa Ấn Độ khoảng 88 triệu năm trước. Hòn đảo này được biết đến với thiên nhiên kỳ thú, là ngôi nhà của 250.000 loài động vật và 14.000 loài thực vật, rất nhiều trong số đó chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây. Madagascar còn được gọi là lục địa thứ tám hay thế giới thay thế.Đảo Borneo là lãnh thổ của ba quốc gia chia sẻ với nhau là Malaysia, Indonesia và Brunei. Hòn đảo này tọa lạc tại phía Nam của Biển Đông và phía Tây của Thái Bình Dương, đây là hòn đảo duy nhất trên thế giới là lãnh thổ của ba quốc gia. Với diện tích 748.168 km2, gấp đôi diện tích nước Đức, Borneo là hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới.Những rừng mưa nhiệt đới ở Borneo đã xuất hiện từ 130 triệu năm trước, là rừng mưa lâu đời nhất thế giới. Nơi đây là ngôi nhà của 15.000 loài thực vật, 221 loài động vật có vú và 429 loài chim. Trên đảo còn có ngọn núi cao nhất Đông Nam Á, là núi Kimabalu, cao đến 4.095 mét.Đảo New Guinea là lãnh thổ của hai nước Indonesia và Papua New Guinea, là hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới. Với chiều dài 1.500 dặm và chiều rộng 400 dặm, đảo New Guine có diện tích khoảng 753 đến 785 km2.Các thổ dân đã có mặt trên đảo New Guine khoảng 40.000 năm trước, ngày nay, nơi đây có rất nhiều mỏ vàng và mỏ đồng lớn.Với tổng diện tích lên đến 2.130.800 kilomet vuông, đảo Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới. Hòn đảo này nằm trên hai đại dương là Bắc Băng dương và Đại Tây dương. Tất cả lãnh thổ của đảo Greenland đều là của Đan Mạch. Mặc dù có diện tích lớn nhưng đến 80% được bao phủ bởi băng tuyết nên Greenland chỉ có dân số khoảng 57.600 người.Đảo Greenland là nơi có tảng băng lớn nhất thế giới, là thành phần quan trọng của Bắc Cực. Vườn quốc gia Đông Bắc Greenland là ngôi nhà của nhiều loài động vật Bắc Cực như gấu, hải cẩu… Đây chính là vườn quốc gia lớn nhất bắc bán cầu.