Khám phá tháp lọc không khí lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Trung Quốc xây tháp lọc không khí cao hơn 91 mét ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, để đối phó với vấn đề ô nhiễm không khí nặng nề. Các nhà vận hành tháp lọc khổng lồ này tuyên bố đây là "tháp lọc không khí lớn nhất thế giới", International Business Times hôm qua đưa tin.

Vào mùa đông, người dân thành phố Tây An phải chịu đựng ô nhiễm trầm trọng, do hệ thống sưởi của thành phố phụ thuộc nhiều vào than đá. Các nhà nghiên cứu ở Viện Môi trường Trái Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đang thử nghiệm tháp lọc không khí. Hơn chục trạm theo dõi ô nhiễm được dựng lên để kiểm tra hiệu quả của tháp lọc tại Tây An.

Nhóm nghiên cứu báo cáo tháp lọc không khí đồ sộ sản sinh hơn 10 triệu m3 không khí sạch mỗi ngày. Theo Cao Junji, nhà khoa học đứng đầu dự án, chất lượng không khí được cải thiện ở khu vực rộng 10 km2. "Tháp lọc không có phiên bản ngang hàng nào về kích thước. Kết quả thử nghiệm khá khả quan", Cao cho biết.

Cao cũng chia sẻ tháp lọc giảm thành công khói mù xuống mức trung bình trong nhiều ngày khi ô nhiễm không khí ở mức cực cao. Chân tháp bao phủ khu vực rộng bằng một nửa sân bóng đá, bao gồm nhiều nhà kính. Các nhà kính này hút không khí ô nhiễm, sau đó làm nóng không khí ô nhiễm bằng năng lượng Mặt Trời. Không khí nóng bay lên và đi qua nhiều lớp lọc sạch trước khi qua tháp.

Theo Cao, tháp lọc sử dụng rất ít điện, chủ yếu hoạt động nhờ năng lượng Mặt Trời. "Nó hầu như không đòi hỏi bất kỳ nguồn điện nào vào ban ngày. Thiết kế hoạt động rất tốt trong khi chạy thử nghiệm", nhà nghiên cứu cho biết.

Tháp lọc không khí ở Tây An là phiên bản thu nhỏ của những tháp lọc khói mù lớn hơn mà các nhà khoa học Trung Quốc dự kiến xây dựng ở những thành phố khác trên khắp cả nước trong tương lai. Theo mô tả trong đơn xin cấp bằng sáng chế của nhóm nghiên cứu vào năm 2014, tháp lọc khói mù cỡ chuẩn sẽ cao hơn 488 mét và có đường kính 198 mét.

