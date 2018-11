Lại động đất ở thủy điện Sông Tranh 2

Bản đồ tâm chấn trận động đất trưa nay ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào 12 giờ 26 phút 53 giây (giờ Hà Nội) hôm nay, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.223 vĩ độ Bắc, 108.218 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, hồi 14 giờ 54 phút 36 giây (giờ Hà Nội) hôm thứ 6 (2/11), một trận động đất có độ lớn 2.9 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.189 vĩ độ Bắc, 108.196 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Giới khoa học Việt Nam xác định, động đất diễn ra tại khu vực gần Thủy điện sông Tranh 2 (chủ yếu hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) là động đất kích thích, xảy ra do tác động của hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 tích nước, tạo áp lực nên các đứt gãy hoạt động phía dưới. Động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này từ năm 2011 đến nay với trận động đất lớn nhất ghi nhận được là 4,7 độ richter.

Theo một chuyên gia địa chất, động đất khó có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đập thủy điện sông Tranh 2 (nơi từng có hiện tượng rò rỉ nước do động đất) xong việc động đất diễn ra liên tục có thể ảnh hưởng đến nhà dân do việc xây dựng ở đây khó đảm bảo theo các tiêu chuẩn chống động đất.

Nguyễn Hoài