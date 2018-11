Những điều bất ngờ và thú vị về loài cá mập

Cá mập thường xuyên bị đánh bắt.

Cá mập không hề ngủ.

Một con cá mập bò.

Tấm poster của bộ phim "Hàm cá mập" (Jaws).

Cá mập được gọi là máy ăn. Tuy nhiên vì chúng là loài động vật máu lạnh, một số loài cá mập chỉ ăn khoảng 2% trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ít hơn một chút so với khẩu phần con người thường ăn.Trong khi các nhà khoa học vẫn còn cần tìm hiểu nhiều điều về tập tính di cư của cá mập, các nhà nghiên cứu biết rằng một số loài có di chuyển rất nhiều. Cá mập xanh (Prionace glauca) đi lang thang khắp Bắc Đại Tây Dương trên các hành trình kéo dài từ 1.200 đến 1.700 hải lý (2,220 đến 3.145 km). Sau khi một con cá mập xanh được gắn thẻ ở New York, nó đã bơi 3.740 hải lý (6.919 km) tới Brazil.Một số cá mập phải bơi liên tục để "hít" oxy từ nước qua mang của chúng. Các loài khác có thể đạt được điều này trong khi bất động.Cá mập không ngủ. Thay vào đó, chúng có các giai đoạn hoạt động xen kẽ với nghỉ ngơi.Cá mập là loài động vật cổ xưa nhất trên trái đất. Dựa theo nghiên cứu hóa thạch, tổ tiên của những con cá mập hiện đại đã xuất hiện từ 400 triệu năm trước. Các loài cá mập đã thay đổi tương đối ít trong khoảng thời gian đó và đôi khi chúng được gọi là hóa thạch sống.Cá mập có thể thay thế răng bị gãy trong chỉ 24 giờ và có thể thay hàng ngàn răng trong suốt cuộc đời. Răng cổ là nguồn gốc của hầu hết các hóa thạch cá mập đã biết. (Bộ xương cá mập, bao gồm sụn, phân hủy nhanh chóng.)Hai loài cá mập có thể tồn tại trong thời gian dài trong nước ngọt: cá mập bò và cá mập mũi nhọn (Glyphis glyphis). Cả hai loài đều có thể di chuyển quãng đường cực lớn trên song. Ví dụ là người ta đã từng bắt được cá mập bò 2.800 km ở thượng nguồn sông Mississippi và 3.480 km trong đất liền ở Amazon. Tuy nhiên cả hai đều không sống được trong những vùng nước ngọt không có lối dẫn ra biển.Cá mập có bộ xương không phải làm bằng xương mà là sụn, kiểu mô tương tự như trong mũi và tai người. Bộ xương sụn nhẹ hơn xương và giúp cá mập có thể nổi lơ lửng trong nước.Các phương tiện truyền thông cực kì thèm khát những câu chuyện "cá mập cắn người ". Chẳng hạn mùa hè 2011 đã xuất hiện cơn sốt về các vụ cá mập tấn công và thậm chí còn được gọi trên bìa tạp chí Time là "Mùa hè Cá mập". Tuy nhiên, năm 2001 chỉ sở hữu con số trung bình về mặt thống kê: 76 cuộc tấn công cá mập và 5 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, so với 85 vụ tấn công và 12 trường hợp tử vong vào năm 2000.Ba mươi năm trước, bộ phim bom tấn Jaws đã mang nỗi khiếp sợ cá mập đến các rạp chiếu phim toàn cầu. Bộ phim phá kỷ lục do Steven Spielberg đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Peter Benchley thu về gần 130 triệu đô la Mỹ chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Bộ phim được cho là đã làm cho cá mập trở thành kẻ thù số một của công chúng.Cá mập mako vây ngắn (Isurus oxyrinchus) thường được công nhận là cá mập nhanh nhất thế giới. Tốc độ đo được lên đến 20 dặm một giờ thậm chí có thể nhanh hơn. Cá mập Mako bắt được cả những con cá nhanh nhẹn nhất như cá ngừ và cá kiếm.Cá mập lớn nhất là cá mập voi (Rhincodon typus), có thể dài tới 20 mé. Gã khổng lồ hiền lành này ăn những sinh vật phù du nhỏ bé.Một trong số các loài cá mập nhỏ nhất là cá mập nước sâu (Etmopterus perryi). Là một cư dân của vùng Caribbean, loài cá này có chiều dài ít hơn 8 cm.