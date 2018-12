Những sự thật bất ngờ và thú vị về loài cá mập

Cá mập vẫn là nỗi ám ảnh của những người đi biển.

Một số lượng lớn cá mập ăn thịt, mặc dù cách thức kiếm ăn rất đa dạng.Cá mập voi – loài cá và cá mập lớn nhất thế giới, là một sinh vật ăn lọc đặc trưng. Chúng hút sinh vật phù du và cá nhỏ vào miệng và lọc chúng qua một phiến sừng tương tự như cá voi. Cá mập megamouth cũng có cách ăn tương tự, tuy nhiên, nó cũng có thể thu hút con mồi của nó bởi những mô phát quang trong miệng.Cá mập cookiecutter (Isistius brasiliensis) có hàm răng lớn so với kích thước của chúng và hàm răng dưới đặc biệt sắc. Trong khi săn, chúng ngoạm lấy con mồi, dùng đôi môi dày hút con mồi vào và cắn một miếng thịt.Những loài sống ở đáy biển có thể phục kích con mồi nhờ ngụy trang của chúng. Những loài kiếm ăn theo cách này chủ yếu là cá mập thảm của họ Orectolobidae và họ Squatinidae trong chi Squatina. Nhiều loài mồi ở tầng đáy chỉ ăn những loài giáp xác và nghiền nát chúng bằng răng. Các loài lớn như cá mập trắng nuốt chửng những con mồi nhỏ, và chúng cắn những miếng thịt lớn ra khỏi con mồi lớn hơn. Một số loài cá mập thích đi săn theo đàn, ví dụ cá mập rạn san hô trắng (Triaenodon obesus).Mọi người thường nghĩ về cá mập như những kẻ săn đơn độc. Điều này chỉ đúng một phần, bởi vì chỉ có một số loài sống đơn độc. Hầu hết cá mập đều có tập tính xã hội.Nhiều loài cá mập bơi qua hàng ngàn cây số để tìm kiếm thức ăn và nơi để sinh sản. Các nhà khoa học tin rằng tập tính di cư của cá mập phức tạp hơn so với các loài chim.Một số loài cá mập đầu búa là những loài cá mập có tính xã hội nhất. Chúng có thể hình thành các đàn gồm khoảng 100 cá thể tụ tập gần các ngọn núi dưới nướcTrái ngược với cá xương, cá mập không có bóng khí để nổi lơ lửng trong nước. Những loài cá ăn thịt này cần phải đối phó bằng một cách khác. Để duy trì độ sâu trong khi bơi, chúng sử dụng lá gan lớn chứa đầy chất nhờn chứa chất squalene. Bộ xương sụn nhẹ câm cũng giúp chúng bơi lội dễ dàng.Hầu hết cá mập phải bơi liên tục để thở và không chìm xuống đáy. Tuy nhiên, có những loài có khả năng bơm nước qua mang mà không di chuyển. Nhờ đó chúng có thể nằm dưới đáy biển để nghỉ ngơi.- Hóa thạch lâu đời nhất của cá mập có niên đại từ thời Ordovic, tức 450-420 triệu năm trước. Do đó, chúng đã tồn tại ngay cả trước khi các loài động vật có xương sống trên cạn xuất hiện và thực vật thống trị Trái đất.- Cá mập được tìm thấy cả ở vùng nước nóng xung quanh núi lửa dưới nước Kavachi nằm ở tây nam Thái Bình Dương.- Trong suốt cuộc đời của nó, một con cá mập có thể mất 30.000 răng. Con số này phụ thuộc vào loài.- Cá mập có thể nhìn trong bóng tối 10 lần tốt hơn so với con người.- Hầu hết cá mập đều có máu lạnh. Nhiệt độ cơ thể của chúng phụ thuộc vào môi trường xung quanh.- Một số cá mập có thể giả chết: khi bị chạm vào mũi, chúng trở nên bất động như thể đã chết. Đây là một cơ chế tự vệ- Tỉ lệ giữa khối lượng cơ thể và khối lượng não của cá mập tương tự như chim và động vật có vú. Chúng là sinh vật thông minh, biểu hiện là hành vi vui đùa.- Gan có thể chiếm khoảng 30% khối lượng cơ thể của một con cá mập.- Cá mập từ lậu đã có mặt trong thần thoại Hawaii.- Cho đến thế kỷ 16, thủy thủ vẫn gọi là cá mập chó biển / chó sói biển.