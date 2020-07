Samsung trình làng Galaxy Z Flip 5G với giá gần 35 triệu

Để sở hữu Samsung Galaxy Z Flip 5G, khách hàng tại Mỹ phải chi ra số tiền lên tới 1.499,99 USD (tương đương 34,78 USD). Flagship này lên kệ vào ngày 7/8 với 2 tuỳ chọn về màu sắc gồm đồng huyền bí và xám huyền bí.



So với Galaxy Z Flip, thiết kế của Samsung Galaxy Z Flip 5G gần như không có sự khác biệt. Máy sở hữu số đo khi mở nắp 167,3x73,6x7,2mm. Nếu gập lại, kích thước của nó chỉ 87,4x73,6x17,3 mm, trọng lượng 183 g. Cảm biến vân tay được đặt bên cạnh phải.

Samsung Galaxy Z Flip 5G. Ảnh: Samsung.

Thay đổi lớn nhất của Galaxy Z Flip 5G so với Galaxy Z Flip chính là việc máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 865 Plus mạnh nhất trong thế giới Android. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 7nm+, có 8 nhân với tốc độ tối đa 3,1 GHz, GPU Adreno 650.Nhờ được tích hợp sẵn Modem 5G X55 nên Samsung Galaxy Z Flip 5G có thể thu sóng 5G. Máy chỉ có 1 tuỳ chọn về dung lượng lưu trữ là RAM 8 GB cùng bộ nhớ trong 256 GB và không có khay cắm thẻ microSD. Galaxy Z Flip 5G được cài sẵn hệ điều hành Android 10, tuỳ biến trên giao diện người dùng One UI 2.0.Galaxy Z Flip 5G sở hữu 2 màn hình. Trong đó, màn hình chính Dynamic AMOLED có thể gập với kích thước 6,7 inch với độ phân giải 2.636x1.080 pixel cùng mật độ điểm ảnh đạt 425 ppi. Màn hình phụ Super AMOLED 1,1 inch, độ phân giải 300x112 pixel giúp hiển thị thời gian, mức pin, thông báo. Viên pin của model này có dung lượng 3.300 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 15W và sạc không dây.Galaxy Z Flip 5G được Samsung trang bị 2 camera sau cùng có độ phân giải 12 MP. Cảm biến chính của máy có khẩu độ f/1.8 với công nghệ lấy nét Dual Pixel PDAF, chống rung quang học (IOS). Trong khi đó, cảm biến phụ với khẩu độ f/2.2 cho góc chụp 123 độ. Máy ảnh “tự sướng” 10 MP, f/2.4. Cả camera trước và sau của model này đều có thể quay video 4K.