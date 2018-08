SIM 11 số sẽ được chuyển thành SIM 10 số có nên lo lắng hay không?

Đổi đầu số không đáng ngại

Ngày 29/05 vừa qua bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về kế hoạch chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số về 10 số. Việc chuyển đổi đầu số này nhằm mục đích đáp ứng xu thế phát triển lâu dài của thị trường viễn thông và yêu cầu phát triển nền kinh tế số như hệ thống điện lực thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh… phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo báo cáo của các nhà mạng di động, tỉ lệ thuê bao 10 số rời mạng ít hơn thuê bao 11 số. Vì vậy, việc thu hồi lại các thuê bao 11 số sẽ hạn chế được một lượng sim rác nhất định, tăng độ linh hoạt trong kho số của nhà mạng. Tính toán của Cục Viễn thông cho thấy rằng, việc chuyển đầu 11 số sang mã mạng đầu 10 số là dành đầu 1X để cho phát triển thuê bao M2M (Machine to Machine - kết nối giữa máy và máy) phục vụ cho quá trình phát triển, như 4G hiện tại, rồi 5G và IoT (Internet of Things) phục vụ quy hoạch phát triển lâu dài và kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu phát triển đến năm 2050.

Liên quan đến thông tin các nhà mạng bắt đầu thực hiện đổi đầu số từ tháng 9/2018 và sẽ có khoảng 60 triệu thuê bao 11 số được chuyển sang 10 số. Nhiều người bắt đầu hoang mang, không biết được rằng cần bao lâu mới có thể thay đổi, chỉnh sửa hết các dịch vụ đã đăng ký bằng số thuê bao 11 số trước đó. Chị Thanh Huyền ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Tôi dùng sim 11 số được 6 năm nay, tất cả các dịch vụ tôi đều dùng số điện thoại để đăng kí thay cho tên đăng nhập. Giờ chuyển từ 11 số về 10 số thì các tin nhắn dịch vụ ấy báo về đâu? Có quá lộn xộn và rắc rối không?”.

Phần lớn người dùng đang tỏ ra e ngại với những bất tiện khi đổi số di động từ 11 sang 10 số, nhưng cũng có những thuê bao có khả năng “trở thành số đẹp” tỏ ra vui mừng với quyết định này. Chị Nguyệt Ánh – một nhân viên kinh doanh tại Vĩnh Phúc chia sẻ: “Ngày trước tôi mua sim này với giá vài triệu đồng, đuôi số rất đẹp, tiếc là 11 số nhưng giờ đã trở thành 10 số thì giá trị của nó sẽ tăng lên 10 lần. Nếu đổi đầu số từ 11 số sang 10 số thì sim đẹp của tôi sẽ có giá trị hơn nhiều”.

Trao đổi với đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nhà mạng này khẳng định việc chuyển đổi đầu số không có gì phức tạp hay gây ảnh hưởng đến liên lạc của chủ thuê bao di động. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi này sẽ giúp người dùng có số điện thoại ngắn hơn, dễ nhớ và tiện lợi hơn. Từ đó góp phần vào việc quy hoạch kho số khi toàn bộ các đầu số 01 sẽ được thu hồi để phục vụ cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) giúp phát triển các loại hạ tầng thông minh.

Hơn nữa, với tâm lý người dùng xưa nay các thuê bao 11 số luôn bị hiểu nhầm là sim rác, các cuộc gọi lạ từ sim 11 số đa phần đều không được nghe máy từ chủ thuê bao. Điều này vô hình chung tạo ra sự bất tiện trong quá trình liên lạc. Mặt khác, trên thị trường sim số, giá trị của sim 10 số vẫn luôn có phần nhỉnh hơn sim 11 số.

Nhà mạng đã làm gì để trấn an người dùng?

Hiểu được tâm lí khách hàng, các nhà mạng luôn tìm ra những phương án và lên kế hoạch để giúp việc chuyển đổi đầu số của khách hàng diễn ra nhanh gọn và tiện lợi nhất. Đại diện MobiFone cho biết: “Ngày 08/08/2018, MobiFone đã thử nghiệm thành công chuyển đổi mã mạng thuê bao 11 số sang 10 số. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm kĩ thuật nội bộ đảm bảo chắc chắn nhất, dự kiến quá trình này kết thúc vào ngày 15/08. Trên cở sở kết quả thử nghiệm thành công, việc chuyển đổi đầu số sẽ được áp dụng chính thức cho khách hàng từ 0h00 ngày 15/09”.

Trong đó, các đầu số của MobiFone sẽ chuyển đổi như sau: các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078. Khi tiến hành chuyển đổi, các nhà mạng như MobiFone sẽ quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/09/2018 đến 14/11/2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Việc chuyển từ 11 số sang 10 số được thực hiện theo quy định của Bộ TT&TT nên các nhà mạng sẽ tự động chuyển, chia ra làm nhiều đợt với từng tập thuê bao khác nhau. Các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn đến cho khách hàng thông báo số điện thoại mới của mình. Khách hàng không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác nào khác.

Đại diện MobiFone cũng chia sẻ: “Sau thời gian thử nghiệm thành công, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc chuyển sang đầu số mới. Kế hoạch khai báo, các bước và thứ tự thực hiện, phối hợp giữa các đơn bị trên hệ thống MobiFone toàn quốc sẽ luôn được đảm bảo phối hợp nhịp nhàng và ăn ý. Với những nỗ lực này, chúng tôi tin tưởng sẽ đảm bảo quyền lợi và thông suốt liên lạc cho khách hàng, giúp cho kế hoạch đầu số diễn ra tốt đẹp”.

Ngoài ra, để đáp khách hàng không mất nhiều thời gian chỉnh sửa danh bạ, MobiFone áp dụng đổi đầu số trong danh bạ bằng ứng dụng My MobiFone. Chỉ cần dùng ứng dụng này, khách hàng sẽ đổi được 11 số thành 10 số thay vì ngồi sửa số theo cách thủ công, cả danh bạ hàng trăm số sẽ được đổi hàng loạt. Điều này gần như giải quyết được khó khăn lớn nhất đối với các chủ thuê bao có số điện thoại phải chuyển đổi. Anh Bùi Mạnh Trí (Quận Thanh Xuân) cho biết: “Vấn đề lớn nhất của tôi khi chuyển đổi đầu số chính là làm sao kéo danh bạ từ số cũ sang số mới, rất may đã có app My MobiFone, lo ngại của tôi đã được giải quyết”.

P.V