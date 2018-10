Sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa tinh tinh và người

Tinh tinh giao tiếp với nhau theo những cách tương tự như con người. Chúng có thể giao tiếp bằng giọng điệu (tiếng cười), cử chỉ và nét mặt.

Tinh tinh không có lông trên mặt và trên lòng bàn tay, bàn chân. Giống các loài khỉ, vượn khác, tinh tinh không có đuôi.



Chi tinh tinh được chia thành hai loài chính: Tinh tinh thông thường (Pan troglodytes), xuất hiện ở bờ biển phía tây Trung Phi và tinh tinh Bonobo (Pan Paniscus), có thể được tìm thấy trong các khu rừng của Cộng hòa Dân chủ Congo, phía nam Lưu vực sông Congo. Sông Congo là biên giới tự nhiên giữa sinh cảnh của hai loài này.Chúng ta thường được nghe về sự tương đồng về nhiễm sắc thể và cấu trúc ADN giữa con người và các động vật linh trưởng . Trong thập kỷ qua, các kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự tương đồng giữa người và tinh tinh dao động từ 89% đến 98,8%. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Jeffrey P. Tomkins (Viện Nghiên cứu Sáng tạo, Texas, Mỹ) cho thấy rằng tỷ lệ này chỉ vẻn vẹn 70 %.Khi các phương pháp nghiên cứu ngày càng cải thiện, các báo cáo và con số tiếp theo có thể chính xác hơn. Ngày nay, chúng ta không thể chắc chắn ADN của tinh tinh và ADN của con người tương tự đến mức nào.Cả hai loài của chi tinh tinh (tinh tinh Bonobo và tinh tinh thông thường) có các đặc điểm ngoại hình tương tự nhau. Loài tinh tinh thông thường có cánh tay dài. Tổng chiều dài của cả hai chi bằng khoảng 1,5 chiều dài của toàn bộ cơ thể của nó. Các chi trên dài hơn chi dưới. Tinh tinh Bonobo nhỏ hơn, nhưng có tỉ lệ các chi dài hơn so với cơ thể. Dáng đứng của tinh tinh Bonobo cũng thẳng hơn tinh tinh thông thườngGiống như đa số các loài khỉ và vượn, tinh tinh cũng sử dụng hai cánh tay dài và khỏe để leo trèo. Chúng đi bằng cả bốn chi trên mặt đất. Bàn chân của chúng cũng dẻo dai và thích nghi với việc đi lại tốt hơn loài Orangutan, một đại diện khác của họ hominid (Pongo). Tinh tinh có ngón chân ngắn hơn và gót chân rộng hơn giúp chúng di chuyển dễ dàng hơn. Cả tinh tinh thường và Bonobo đều có thể cầm nắm đồ vật trong khi đứng ở tư thế thẳng đứng.Xương hàm lộ rõ nhưng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ miệng khi tinh tinh bĩu môi. Bộ não con người lớn gấp 3 lần bộ não của tinh tinh. Nó có thể tích 1200-1400 ml, trong khi bộ não của tinh tinh là từ 300 đến 500 ml.So với khỉ đột, tinh tinh có tinh hoàn rất lớn. Tinh hoàn của tinh tinh nặng khoảng 110 gram, còn của khỉ đột nặng 28 gram. Để so sánh, trọng lượng tinh hoàn của con người không vượt quá 43 gram. Kích thước tinh hoàn lớn của tinh tinh là do tập tính sinh sản. Con đực cần cố gắng thụ tinh càng nhiều con cái càng tốt, do đó chúng phải có số lượng tinh trùng lớn để các đối thủ có ít cơ hội sinh sản hơn.Chúng có bộ lông tối màu (đen). Màu da mặt và lòng bàn tay sẫm màu dần theo tuổi tác của tinh tinh. Tinh tinh không có đuôi. Ở các con non, các bộ phận cơ thể này có màu hồng và dần trở thành màu than chì theo thời gian.