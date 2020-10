Trả đàn bò tót lai chỉ còn da bọc xương về rừng

Quảng cáo

Ngày 5/10, Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao 11 con bò tót lai ở thôn Bạc Rây (xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) cho VQG Phước Bình quản lý, nuôi dưỡng. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Như Chương, Giám đốc Trung tâm nói đàn bò ốm yếu hơn so với thời gian triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ông Chương thừa nhận trách nhiệm của Trung tâm là không giám sát thường xuyên, đồng thời bày tỏ hy vọng sau khi bàn giao, đàn bò sẽ được đầu tư chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn. Trong tương lai các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến đàn bò tót lai này.

Về phía đơn vị tiếp nhận, ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc VQG Phước Bình, cho biết do chưa có chuồng trại mới ở VQG nên đơn vị chi 5-7 triệu đồng thuê ông Nguyễn Đình Tích chăm sóc đàn bò tót lai; ứng kinh phí mua cám, bột tổng hợp và cỏ xanh để bồi dưỡng cho chúng. VQG sẽ cử 2 nhân viên thay phiên nhau, phối hợp cùng ông Tích chăm sóc đàn bò. “Chúng tôi đang xây dựng đề án nuôi đàn bò tót lai theo mô hình bán tự nhiên trên diện tích từ 5-10 ha; trước mắt, sẽ đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cấp kinh phí để xây dựng chuồng trại để sớm di chuyển đàn bò về địa điểm mới tại vườn ươm của VQG”, ông Vân cho biết thêm.

Theo ông Vân, đàn bò tót lai hiện không chỉ suy kiệt, ốm yếu mà còn bị bệnh, trong đó có con bị u bướu, sán lá gan… nên không thể phục hồi nhanh, thậm chí có con có thể chết trước khi kịp phục hồi. Vì vậy, VQG Phước Bình đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cung cấp thuốc để chữa bệnh cho bò.

“Điều khó nhất là làm sao đưa đàn bò tót lai đến nơi ở mới an toàn vì khoảng cách từ chỗ cũ đến chỗ mới lên đến 6 km và phải qua một con sông. Đa số các con bò tuy ốm yếu nhưng bản năng rất hung dữ, sẵn sàng húc bất cứ ai đến gần, do đó phải làm sao bảo đảm an toàn cho người làm công tác di chuyển. Chúng tôi đang liên hệ với chuyên gia các sở thú nhờ hỗ trợ di chuyển đàn bò”, ông Vân chia sẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện đã cấp kinh phí 100 triệu đồng để VQG Phước Bình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn bò.

Năm 2008, một con bò tót rừng đực xuất hiện ở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình. Con bò này đuổi hết bò đực nhà và giành quyền giao phối với bò cái của người dân nuôi thả. Đến năm 2014, bò tót rừng chết, để lại cho dân địa phương hàng chục con bò tót con thế hệ F1. Dự án bảo tồn gen của bò tót rừng được Bộ NN&PTNT thông qua và 10 con bò tót F1 tốt nhất được mua lại, giao cho Trung tâm Ứng dụng KH-CN Lâm Đồng chăm sóc. A.M

