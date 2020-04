Tử vi 12 con giáp chủ nhật 19/4: Dần đón Thực Thần, Dậu đong đầy hạnh phúc

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý



Người tuổi Tý cần thận trọng với tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Kiếp Tài đang có nguy cơ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm, mù quáng, khiến cho tiền trong túi cứ thế lần lượt chảy ra khỏi túi mất kiểm soát. Về mặt tình cảm, vợ chồng tuổi Tý có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Những khó khăn trước đó dần tan biến, nhờ kiên trì và cố gắng nắm chặt tay nhau.



Con số may mắn: 3, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Xanh lục, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị



Tử vi tuổi Sửu



Hôm nay, người tuổi Sửu chớ nên nhiều lời mà khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy càng thêm tệ hại. Có những chuyện không cần phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. Với người độc thân thì bạn nên mở cửa trái tim mình, đừng mãi cố chấp vì chuyện đã qua. Đâu phải ai cũng xấu xa, có thể trước đây bạn vấp ngã nhưng đó chỉ là bạn chưa gặp được đúng người cần gặp mà thôi.



Con số may mắn: 1, 8

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi



Tử vi tuổi Dần



Tuổi Dần sẽ đón Thực Thần ghé thăm, đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng hơn. Vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó, bạn luôn giữ cho mình đầu óc sáng suốt và minh mẫn để sẵn sàng chớp lấy bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Những chú Hổ cảm thấy thư giãn hơn trong ngày cuối tuần này. Người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi.



Con số may mắn: 3, 5

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi



Tử vi tuổi Mão



Tuổi Mão đang cảm thấy bất an khi mà người ấy hết lần này đến lần khác tỏ ý giấu giếm, không muốn cho bạn biết rõ những việc mình đang làm. Điều đó khiến cho con giáp này không khỏi tổn thương. Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi vì vấn đề con cái. Có lẽ bạn và người ấy cần 1 cuộc nói chuyện rõ ràng, rành mạch để tránh hiểu lầm đáng tiếc về sau, cũng tránh việc không ai hiểu ý đối phương mà bất đồng quan điểm.



Con số may mắn: 3, 6

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi



Tử vi tuổi Thìn



Tuổi Thìn có phần bức bối, khó chịu, tâm trạng không được tốt cho lắm. Chính vì thế mà người ấy chỉ cần làm trái ý chuyện dù nhỏ thôi cũng có thể khiến cho con giáp này cảm thấy bực bội.



Bạn có thể khiến cho đối phương sợ hãi vì những cơn giận dữ bùng nổ không biết khi nào mà lần của mình. Có lẽ bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tìm cách để giải tỏa bớt sự căng thẳng.

Bản mệnh cần đề cao cảnh giác mà giữ chặt túi tiền của mình. Đừng ngồi nhà rồi đặt mua online hết thứ này đến thứ khác, bạn sẽ shock khi nhận được hóa đơn đó.



Con số may mắn: 4, 8

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân



Tử vi tuổi Tị



Bản mệnh có được cơ hội tốt để cải thiện thu nhập của mình. Bằng nghề tay trái, con giáp này có thể đạt được mục tiêu của mình khi tài lộc về tay. Niềm tin về tình yêu của tuổi Tị trong ngày càng thêm giảm sút khi mà Hỏa sinh xuất cho Thổ, những điều bạn hy sinh vì đối phương chẳng hề được người ấy đánh giá cao, thậm chí còn bị gạt bỏ không thương tiếc.



Con số may mắn: 2, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân



Tử vi tuổi Ngọ



Nguồn thu nhập đảm bảo, bạn yên tâm vì đã có tiền lận lưng nhờ công sức làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua của mình. Song cũng đừng tiêu xài hoang phí, cần biết tiết kiệm cho tương lai.



Những chú Ngựa có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi mà cuộc tình đơn phương của mình mãi không đi đến hồi kết. Đã bao lần bạn bóng gió về tình cảm của mình nhưng đều bị người ấy làm lơ.



Con số may mắn: 5, 9

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần



Tử vi tuổi Mùi



Công việc bộn bề dẫn đến những áp lực vô hình đè nặng lên vai bạn. Dù tinh thần trách nhiệm cao khiến bạn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng thực tâm thì bạn cũng cảm thấy chán nản và không thực sự hài lòng. Người tuổi Mùi nên chú ý để chăm sóc sức khỏe cho mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, cần chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để tình hình không trở nên nghiêm trọng hơn.



Con số may mắn: 3, 8

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ



Tử vi tuổi Thân



Con giáp này đang được Tam Hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình, nhân duyên trời định khó bề rũ bỏ. Người đã có gia đình nên cân nhắc thêm về những cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Có thể thời gian ở bên nhau lâu ngày sẽ khiến cho tình yêu dần biến thành tình thân mà không còn bỏng cháy nữa.



Con số may mắn: 2, 6

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu



Tử vi tuổi Dậu



Chủ nhật này, người tuổi Dậu sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào bên người ấy. Hạnh phúc ngập tràn khiến bạn chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác trong lúc này. Hãy sử dụng thời gian trong ngày nghỉ này thật tốt, để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn.

Người độc thân hôm nay cảm thấy bất ngờ khi nhận được những lời tỏ tình dễ thương từ phía người ấy. Bạn không thể tin được vào hạnh phúc ập đến trước mắt, hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu nhé.



Con số may mắn: 1, 7

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Bạc, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn



Tử vi tuổi Tuất



Người tuổi Tuất chớ nên so kè hơn thua với người mình yêu làm gì. Điều đó chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa 2 người thêm trầm trọng, tình cảm thì nhạt phai chứ khó mà nồng nàn lên được.

Tuổi Tuất cũng nên thận trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ đưa ra những lời mồi chài ngon ngọt để khiến bạn ngã lòng, tin tưởng mù quáng mà đầu tư tiền vào nơi không đáng tin. Con giáp này nên hiểu rằng tiền bạc không dễ kiếm như vậy. Bản mệnh chớ nên tự tin quá vào bản thân mình, nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc. Không suy xét cẩn trọng thì tiền bạc sẽ biến mất nhanh chóng.



Con số may mắn: 2, 5

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ



Tử vi tuổi Hợi



Tuổi Hợi không sợ hãi mà tiến bước, nhanh chóng nắm bắt được thời cơ để phát tài nhờ biết cách đón đầu xu hướng, kinh doanh làm ăn cực kỳ thuận lợi.

Những mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Có thể bạn và người ấy cần phải tĩnh tâm ngồi lại nói chuyện với nhau, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu và ở bên nhau như thế nào.



Có những chuyện nếu không nói ra thì bức bối, nhưng nếu nói ra bạn lại sợ bị đánh giá là nhỏ mọn, tuổi Hợi cứ thế mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có lẽ bạn cần phải tĩnh tâm, tự tìm cách cân bằng cảm xúc cho mình nữa.



Con số may mắn: 4, 7

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạc

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo

Tử vi 12 con giáp thứ bảy 18/4: Dần thuận lợi, Dậu đào hoa Tử vi 12 con giáp ngày thứ bảy 18/4 cho thấy, với đầu óc thông minh và sáng tạo, công việc của người tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi; Người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu; Người tuổi Dậu được vượng đào hoa nên được nhiều đối tượng khác giới quan tâm

Châu Anh (t/h)