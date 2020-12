Tử vi 12 con giáp chủ nhật 20/12: Dần hanh thông, Dậu có món tiền kha khá

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay, Tý Dậu Tương Phá khiến việc thuyết phục một ai đó trở thành thách thức của tuổi Tý. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn thấy rõ lợi ích của việc tập luyện dù đó chỉ là vài động tác trong thời gian ngắn nhưng quan trọng là bạn cần duy trì đều đặn mỗi ngày.

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Tử vi tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu hôm nay có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết. Hôm nay, được xem là người có nhiều may mắn và niềm vui đối với con giáp tuổi Sửu. Thực Thần ghé thăm còn là cơ hội cho bạn tụ tập, gặp gỡ bạn bè và có một buổi ăn uống thú vị bên nhau.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho các kế hoạch tiền bạc của bản mệnh thêm phần suôn sẻ, có thể ai đó chỉ cho bạn đi đúng hướng trong việc đầu tư, kinh doanh, giúp gia tăng thu nhập, bạn có thể nghe và làm theo gợi ý này, áp dụng vào thực tế công việc của mình luôn nhé.

Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Trắng, đỏ

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Tử vi tuổi Dần



Chính Ấn hỗ trợ cho cuộc sống tuổi Dần thêm phần hanh thông, thuận lợi, bạn có cuộc sống được đảm bảo nên cảm thấy thoải mái, tự do hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, sự tự tin giúp bạn có quyền nói ra ý kiến cá nhân mà không còn cảm thấy e ngại hay dè dặt.

Mộc - Kim xung khắc không tốt cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dần đang độc thân, bạn thực sự không muốn thu hút sự chú ý của ai đó, bạn đơn thuần chỉ muốn tập trung cho công việc của mình mà thôi. Giữa các cặp đôi lúc này có khoảng cách do hai người thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ.



Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi tuổi Mão



Con giáp tuổi Mão nên lưu ý rằng hôm nay có Lục Xung nên trước khi dấn thân làm bất cứ việc gì, bạn nên có suy nghĩ đến tính hậu quả của vấn đề, và xem xét xem những hành động ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn.

Thiên Ấn dự báo, hôm nay là một khởi đầu mới đầy thú vị và sáng tạo cho con giáp tuổi Mão, nhất là khi bạn nỗ lực làm việc dưới mọi áp lực. Đây chính là cơ hội tốt để khám phá và trải nghiệm, thế nên đừng e dè hay sợ hãi bất cứ điều gì nhé.

Mộc - Kim xung khắc dự báo tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên ngân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Tím, hồng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tị

Tử vi tuổi Thìn



Mối quan hệ của con giáp tuổi Thìn với bạn bè, người thân có cơ hội được cải thiện trong ngày có Lục Hợp. Thậm chí người bạn hoặc người thân xa quê chủ động liên lạc với bạn, hãy thể hiện sự quan tâm chân thành đến họ bạn nhé.



Cản trở do Thương Quan cũng là lúc con giáp tuổi Thìn cần phải tăng trí tưởng tượng lên một chút để có thể nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ đa chiều. Dường như bạn đang xem xét ở góc độ quả tiêu cực, bi quan, và điều này sẽ khiến bạn gặp khó khăn đấy.



Hãy yên tâm rằng bạn hoàn toàn có thể đối phó với những áp lực và khó khăn một cách dễ dàng khi bạn tin vào sức mạnh của bản thân.



Giờ tốt: 13h-15h



Màu sắc cát tường: Hồng, trắng

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Tử vi tuổi Tị



Tam Hợp hối thúc con giáp tuổi Tị mong muốn làm điều gì đó thật dễ thương cho một nửa của mình, tuy nhiên đó không phải là lý do khiến cho bạn gạt bản thân sang một bên và chỉ chăm chăm cho đối phương. Hãy yêu thương chính mình trước khi có thể yêu thương bất cứ ai ngày hôm nay nhé.



Đừng đổ lỗi do hoàn cảnh mà Kiếp Tài mang đến, đây là ngày mà có lẽ tuổi Tị sẽ khó lòng có thể toàn tâm toàn ý cho những trách nhiệm của mình. Điều này cũng có thể khiến cho những người xung quanh có những ấn tượng tiêu cực về bạn đấy.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình, có thể bạn chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên có thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất. Hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học hơn bạn nhé.

Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Da cam, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi tuổi Ngọ



Một số rắc rối mà tuổi Ngọ đối mặt trong ngày xuất hiện Tỷ Kiên không chỉ là căng thẳng trong mối quan hệ mà còn là vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với sự đầu tư tài chính, đòi hỏi bạn phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng.



Ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo về tình hình tài chính của bản mệnh, có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi ngày Tết cận kề, bạn cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình bạn nhé.



Giờ tốt: 19h-21h



Màu sắc cát tường: Đỏ, tím

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Tử vi tuổi Mùi



Ngày hôm nay, khi có Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Mùi sẽ có một cơ hội rất tốt để thảo luận với ai đó về một chủ đề quan trọng, liên quan đến việc bạn có thể biến niềm đam mê của mình thành một điều gì đó nghiêm túc hơn.

Thổ - Kim tương sinh nên hôm nay bản mệnh có phần nhạy cảm với phản ứng của mọi người xung quanh, và điều này sẽ giúp bạn có thể đồng điệu với cảm xúc của họ nhiều hơn. Điều này giúp cho bạn có được sự thấu hiểu, sẻ chia và được mọi người xung quanh mình yêu mến hơn.

Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Nâu, tím

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Tử vi tuổi Thân

Tam Hội nâng đỡ nên con giáp tuổi Thân được thấu hiểu hơn, đây cũng là ngày mà bạn sẽ có cơ hội để thảo luận cá nhân về những vấn đề hết sức quan trọng, từ đó xin ý kiến của mọi người và chọn ra được một hướng đi phù hợp.

May mắn liên quan tới tiền bạc do Chính Tài mang tới trong ngày này không nên là lý do để bạn trở nên chủ quan và bất cẩn đâu đấy nhé con giáp tuổi Thân. Nhất là những ai có nhiều tiền đừng để lộ thông tin kẻo có kẻ xấu muốn tìm cách hãm hại bạn để lấy tiền.



Kim khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày hôm nay để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé.



Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tý

Tử vi tuổi Dậu



Dậu Dậu Tự Hình khiến con giáp tuổi Dậu hay suy nghĩ mông lung về những gì còn chưa diễn ra. Đừng đánh giá mọi việc ở góc độ phiến diện nhé, như thế bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình. Hãy bình tĩnh cân nhắc và tìm hiểu thêm nhiều thông tin cho mình bạn nhé.



Thiên Tài ghé thăm cho thấy tuổi Dậu có khoản tiền kha khá, có thể là người khác cho hoặc bạn kiếm thêm từ nghề phụ của mình. Nhìn chung, ngày may mắn về tài chính vì nếu có khó khăn bạn cũng được giúp đỡ ngay lập tức, thế nhưng khuyên bạn đừng nhờ dựa vào người khác quá nhé.



Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Vàng, ghi

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi tuổi Tuất



Tam Hội dự báo con giáp tuổi Tuất hết sức quan tâm đến một thành viên nào đó trong gia đình của bạn. Tuy nhiên, người ấy dường như không muốn chia sẻ nhiều về những gì mà họ đang trải qua. Hãy là một người tinh tế để cảm nhận và chia sẻ thôi nhé, đừng khiến họ cảm thấy khó xử.



Có thể nhiều rắc rối xuất hiện trong hôm nay khiến tuổi Tuất không kịp trở tay dưới ảnh hưởng của Thiên Quan, thế nhưng đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Đừng quên rằng sự chủ động của bạn sẽ luôn giúp cho bạn biết cách xử lý trong mọi tình huống



Ngũ hành tương sinh mang tới những tín hiệu tích cực về vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có bệnh liên quan tới da thì lúc này bạn đã tìm được giải pháp giúp làn da được cải thiện, bạn cũng quan tâm hơn tới các vấn đề ăn uống vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình.



Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Xám, vàng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi tuổi Hợi



Nhờ có Chính Quan, hôm nay người tuổi Hợi nên dành thời gian cho những việc mà bạn làm bất kể là bạn vội vã đến mấy đi chăng nữa. Có rất nhiều những mạo hiểm, rủi ro trong các chi tiết nhỏ nhặt mà quan trọng, vì thế tuyệt đối đừng nên bỏ qua chúng nhé.



Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh được mở rộng mối quan hệ, do đó, nếu có lời mời gặp gỡ, tụ họp thì bạn đừng vội vàng từ chối, hãy nhận lời. Một người mới quen trong hôm nay có thể là đối tác phù hợp cho công việc hoặc trở thành bạn thân của bạn đấy nhé.

Giờ tốt: 13h-15h



Màu sắc cát tường: Đen, đỏ

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo.

Châu Anh (t/h)