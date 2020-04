Tử vi 12 con giáp chủ nhật 5/4: Mão thăng hoa, Hợi được trao cơ hội

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý



Tuổi Tý có thể sẽ không cần phải quá mức lo lắng về vấn đề tài chính. Thu nhập vững vàng và ổn định, bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Hiện đang có những cơn sóng ngầm trong cuộc sống gia đình của con giáp này. Bản mệnh không hiểu tại sao đối phương vẫn chưa hài lòng với những gì mình đang có nhưng lại không biết cách mở lời.

Con số may mắn: 1, 3

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Xanh lục, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị



Tử vi tuổi Sửu



Người tuổi Sửu đang có nguy cơ hao tiền tốn của khiến cho bạn trở nên mù quáng, chẳng hề nhìn thấy cạm bẫy phía trước. Ham cái lợi trước mắt và giờ là lúc mà con giáp này phải trả giá. Đừng gục ngã mà hãy cố gắng để đứng dậy để bước tiếp. Mâu thuẫn tình cảm gia đình càng ngày càng gay gắt hơn. Con giáp này không biết cách để dung hòa các mối quan hệ, bạn bối rối khi đứng ở giữa, có thể còn khiến cho đối phương thêm thất vọng về mình.

Con số may mắn: 2, 7

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi



Tử vi tuổi Dần



Người tuổi Dần đừng để cảm xúc đi quá đà, mù quáng nghe theo lời người không đáng tin, khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế mà tiêu biến, chẳng có cách nào để ngăn cản. Lời của kẻ tiểu nhân không thể lúc nào cũng tin được, tốt nhất là không nên tin. Bạn cần phải biết được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, hãy học cách phân biệt những người xung quanh mình để giảm bớt nguy cơ mắc sai lầm.

Con số may mắn: 4, 8

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Đen, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi



Tử vi tuổi Mão

Người tuổi Mão đang có được nhiều may mắn trong cả chuyện tình cảm và công việc. Các cặp đôi cũng sẽ cảm thấy cần phải sống bên cạnh nhau thay vì cứ yêu đương mãi. Những chú Mèo đủ tự tin về năng lực của mình và nỗ lực kể cả trong ngày cuối tuần. Bạn dám tiến hành những kế hoạch có vẻ mạo hiểm nhưng thực sự thì bạn đã lên sẵn đường đi nước bước.

Con số may mắn: 2, 9

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi



Tử vi tuổi Thìn



Tuổi Thìn có 1 ngày chủ nhật với nhiều niềm vui bất ngờ, người ấy có thể bày tỏ tình cảm với bạn trong ngày hôm nay. Người tuổi Thìn hay đánh mất đi sự tỉnh táo của mình mà có phần ảo tưởng về bản thân. Nghe lời tâng bốc của kẻ xấu bụng, bạn có thể cho rằng mình có năng lực vượt trội hơn người. Nghe lời kẻ xấu nhưng bạn bè, người thân khuyên can bạn lại bỏ ngoài tai, đây là hậu quả khó có thể tránh khỏi.

Con số may mắn: 4, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân



Tử vi tuổi Tị



Con giáp này không muốn phải tranh cãi quá nhiều, nhưng thực sự thì có những vấn đề cần phải nói rõ ràng, nếu không sự mù mờ sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng tệ hơn. Người độc thân có thể sẽ tạm chấp nhận cuộc sống cô đơn hiện tại.

Con số may mắn: 6, 9

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân



Tử vi tuổi Ngọ



Hôm nay, tuổi Ngọ sẽ thấy chuyện tình cảm cá nhân của mình đang được mọi người ủng hộ, từ người thân đến bạn bè bạn. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, nếu tìm được người tâm đầu ý hợp với mình thì tuổi Ngọ hãy nắm giữ cơ hội thật chặt nhé. Đừng để trái tim mình đi lang thang mãi nữa, dù sao bạn cũng sẽ cần 1 nơi để trở về.

Con số may mắn: 5, 8

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần



Tử vi tuổi Mùi



Tử vi chủ nhật này có thể sẽ khá khó khăn với tuổi Mùi khi mà cả chuyện tiền bạc và tình cảm đều diễn tiến không theo đúng ý bạn. Con giáp này thiếu kiên nhẫn mà không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương, trong khi người kia cũng không muốn phải hết lần này đến lần khác nín nhịn, từ đó mối quan hệ càng ngày càng rạn nứt.

Con số may mắn: 1, 9

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ



Tử vi tuổi Thân



Con giáp này dễ dành quá nhiều thời gian cho những việc riêng tư thay vì dành thời gian cho người mình yêu. Bạn cần phải xem xét lại chính bản thân mình, nếu không tình cảm sẽ dần tàn lụi. Khả năng kiếm tiền của con giáp này càng ngày càng tốt hơn. Tài lộc của bản mệnh chủ yếu đến từ may mắn, thế nên khi có cơ hội tới tay thì tuổi Thân càng phải nỗ lực để nắm bắt.

Con số may mắn: 4, 8

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu



Tử vi tuổi Dậu



Người tuổi Dậu nên bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm. Bạn có thể đang nóng giận nên mới nghĩ đến chuyện chia ly. Đừng lôi những chuyện đã qua ra để dằn vặt nhau. Không phải ai cũng tìm thấy được 1 nửa của mình, nếu bạn đã có được may mắn ấy thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Con số may mắn: 6, 7

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Bạc, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn



Tử vi tuổi Tuất



Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Tuất sẽ đi đến quyết định quan trọng, giúp cho mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến lên 1 tầm cao mới. Bạn cần phải hiểu rằng không ai là người hoàn hảo, kể cả trong lĩnh vực mình có thế mạnh thì cũng vẫn có thể mắc sai lầm. Cứ cố chấp, ngang bướng thì bạn còn mắc sai lầm, còn mất tiền hao của.

Con số may mắn: 4, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ



Tử vi tuổi Hợi

Tuổi Hợi được quý nhân trao cho cơ may tìm được người yêu thương của mình. Bạn không cần phải cố ép bản thân theo bất cứ khuôn mẫu nào, cứ là chính mình thôi. Hôm nay, bạn sẽ có được thu nhập vững vàng nhờ Thiên Tài nâng bước. Con giáp này đã làm việc chăm chỉ để có được thành quả như ngày hôm nay chứ không phải tự nhiên mà có. Có lẽ trước giờ bạn cũng chưa từng tưởng tượng được rằng có ngày những thứ trước giờ bạn cho là trò tiêu khiển giờ lại được đem ra để kiếm tiền.

Con số may mắn: 6, 8

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạc

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi.

