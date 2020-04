Tử vi 12 con giáp thứ bảy 25/4: Thân phát lộc, Dậu lo toan

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý



Hôm nay có dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của người tuổi Tý. Những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được một khoản thưởng. Tài lộc tạm thời không phải là nỗi lo của bạn nhưng cũng không vì thế mà bạn chi tiêu phung phí. Những chú Chuột cần phải dành thời gian quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng, bạn không nên lờ đi mà đôi bên cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm cách tháo gỡ.



Con số may mắn: 3, 7, 22, 35

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Xanh lục, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị



Tử vi tuổi Sửu



Hôm nay không mấy may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ những người xung quanh. Hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình là ai, chứ cứ thanh minh suông cũng không có nhiều tác dụng.



Trong ngày này những chú Trâu có thể sẽ đánh mất tiền bạc đang nắm giữ trong tay. Đã thế, sức khỏe bản mệnh không tốt, tâm lý không ổn định cũng làm ảnh hưởng tới công việc trong ngày. Bạn nên dành thêm thời gian cho việc vận động, tập luyện để cho tinh thần, thể chất khỏe khoắn hơn.



Con số may mắn: 1, 8, 12, 36

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi



Tử vi tuổi Dần



Người tuổi Dần may mắn gặp được cục diện Tuất Dần bán hợp, đây là điềm báo thuận lợi cho ngày thứ 7 khi mà bản mệnh có được những nguồn thu nhập mới, dù ít nhưng cũng đủ để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện tại.



Tuy nhiên, những chú Hổ cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi với kẻ tiểu nhân. Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau.



Con số may mắn: 3, 5, 18, 25

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Đen, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi



Tử vi tuổi Mão



Hôm nay của người tuổi Mão báo hiệu bản mệnh sẽ không còn phải buồn hay tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Những nỗi buồn trong quá khứ dần trôi xa, hiện tại bạn đã có được hạnh phúc mình mong muốn. Con giáp này không thực sự quên những điều đã xảy ra với mình nhưng bạn dành nhiều chỗ trong tâm trí hơn cho hạnh phúc hiện tại.



Con số may mắn: 3, 6, 73, 56

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi



Tử vi tuổi Thìn



Bản mệnh cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, không thể trông cậy vào đối phương trong nhiều chuyện. Đôi khi bạn thất vọng đến mức muốn quay trở về cuộc sống độc thân. Người độc thân nên suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc trước khi đặt chân vào một mối quan hệ nào đó, hãy chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để có một người đồng hành bên cạnh chứ không phải là những phút vui đùa.



Con số may mắn: 4, 8, 49, 38

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân



Tử vi tuổi Tị



Người tuổi Tị nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành. Với đầu óc thông minh, nhạy bén của mình, con giáp này hãy tích cực tận dụng điểm mạnh vào trong công việc. Hỏa sinh Thổ, bầu không khí gia đình của bạn đang vô cùng hòa hợp. Vợ chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Đây cũng là một trong những lý do khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì đã gặp được người ấy.



Con số may mắn: 2, 7, 52, 66

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân



Tử vi tuổi Ngọ



Mối quan hệ xã giao của tuổi Ngọ đang rất tốt đẹp vì bạn là người trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ trong thời điểm này chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích trong tương lai. Những chú Ngựa có đầu óc vô cùng thông minh và nhạy bén. Bạn có thể phát huy khả năng ở những lĩnh vực vốn rất quen thuộc với mình. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng kính nể bạn. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Ngọ trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cũng cần phải chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để có được sự ủng hộ, sẻ chia.



Con số may mắn: 5, 9, 97, 65

Giờ tốt: 3h đến 5h

Màu sắc cát tường: Cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần



Tử vi tuổi Mùi



Người tuổi Mùi dễ gặp phải trục trặc. Mọi chuyện có thể không tiến hành đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước khiến bản mệnh cảm thấy buồn bực, chán nản. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan. Dù không rơi vào cảnh túng thiếu, song bạn cũng khá lao đao vì các khoản chi bất ngờ. Thổ khí vượng còn là điềm báo sức khỏe của con giáp này có vấn đề, dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Suy nghĩ căng thẳng kéo dài có thể khiến cho bệnh dạ dày trở nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.



Con số may mắn: 3, 8, 33, 68

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ



Tử vi tuổi Thân



Người tuổi Thân sẽ được quý nhân Tam Hội nâng đỡ nên có thu nhập dồi dào, tài lộc dư dôi. Bản mệnh có nhiều kế hoạch muốn thực hiện và hôm nay là thời điểm tốt để tiến hành, chuyện kinh doanh tiến triển thuận lợi, đồng nghĩa với lợi nhuận tăng lên gấp bội. Những người làm nghề tự do sẽ nhận được một khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay.



Con số may mắn: 2, 6, 25, 86

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu



Tử vi tuổi Dậu



Người tuổi Dậu có thể phải trải qua một ngày bộn bề mối lo toan. Trong công việc, bản mệnh cần nghiêm túc và chăm chỉ, tránh tạo ra sơ hở để kẻ tiểu nhân lợi dụng và hãm hại. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn trả giá. Bản mệnh không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng trong ngày hôm nay, nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải những đối tác không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, bạn may mắn được người nhà luôn ủng hộ cho mọi quyết định của mình. Hãy tâm sự những chuyện khiến mình khó chịu với người nhà, chắc chắn bản mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và nhận được lời khuyên hữu ích.



Con số may mắn: 1, 7, 78, 45

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn



Tử vi tuổi Tuất



Hôm nay tuổi Tuất thêm vững vàng và kiên quyết theo đuổi mục tiêu mình đã đề ra. Những khó khăn phía trước không khiến cho bản mệnh sờn lòng. Tinh thần làm việc hứng khởi là một trong những bí quyết để chiến thắng được những khó khăn trong công việc. Bạn hiểu rằng, luôn tạo cảm hứng và làm mới bản thân, đúc rút kinh nghiệm từ người đi trước và những thất bại đã qua luôn là cách giải quyết khủng hoảng tốt nhất.



Con số may mắn: 2, 5, 34, 87

Giờ tốt: 3h đến 5h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ



Tử vi tuổi Hợi



Hôm nay có dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của người tuổi Hợi. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai.



Người làm kinh doanh cũng có một ngày khá bận rộn khi mà đơn hàng về tới tấp. Tuy nhiên, tình cảm của bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết.



Con số may mắn: 4, 7, 13, 88

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạc

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi



