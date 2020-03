Tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 14/3: Dần linh hoạt, Sửu gặp tiểu nhân

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý



Người tuổi Tý trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

Tuy nhiên Thổ khắc Thủy, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước. Đừng trở thành con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu.

Con số may mắn: 3, 24

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Thân



Tử vi tuổi Sửu



Sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc. Bên cạnh việc nghiêm túc với công việc đang làm, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đá giấu tay, phá khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Không nên nóng nảy chủ động gây hấn với người khác hoặc nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Bạn chỉ nên nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại tinh thần mà thôi.

Con số may mắn: 17, 45

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Hợi



Tử vi tuổi Dần



Nngười tuổi Dần vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này dễ dàng gây ấn tượng với không chỉ đồng nghiệp mà còn cả cấp trên của bạn. Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người, không nên lúc nào cũng chỉ làm việc độc lập. Đôi khi, làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Mộc khắc Thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Con số may mắn: 11, 50

Giờ tốt: 17h-19h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất, Hợi



Tử vi tuổi Mão



Người tuổi Mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Sau khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình hanh thông hơn nhiều.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải nhún nhường để dung hòa với nửa kia.

Con số may mắn: 16, 20

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh da trời, xanh rêu

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn, Tuất



Tử vi tuổi Thìn



Người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm và không muốn hợp với người khác. Bạn có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình nên dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng cảm thấy dè chừng khi tiếp xúc với bạn. Đừng vô tình biến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết. Bạn có biết mình là con giáp càng dịu dàng càng nhiều tiền?

Con số may mắn: 34, 44

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Vàng, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Dậu



Tử vi tuổi Tị



Người tuổi Tị đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian giải quyết những rắc rối bắt nguồn từ cấp dưới. Hãy thật bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất chứ không nên vội quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Nếu làm nhân viên, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng. Bạn nên học cách làm việc nhóm, không chỉ bởi đây là xu hướng của thời đại mà còn là để cải thiện hiệu quả công việc của mình. Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, sau khi trong thấy con cái là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, tự nhiên ngay.

Con số may mắn: 33, 69

Giờ tốt: 17h-19h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi, Thân



Tử vi tuổi Ngọ



Người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Bạn cũng tin rằng nếu gặp khó khăn, mình chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Con số may mắn: 41, 55

Giờ tốt: 3h-5h

Màu sắc cát tường: Tím, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi, Tuất



Tử vi tuổi Mùi



Người tuổi Mùi có thể phải đối diện với nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Nếu cần phải tham gia thi cử hoặc ứng tuyển, bạn cần phải chuẩn bị cẩn thận, tránh mắc phải sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải rèn luyện tính làm việc có kỉ luật, đặc biệt nếu đã đi làm, bạn không thể chỉ làm việc dựa theo cảm hứng của mình. Hãy tuân thủ các quy định của tập thể nếu không muốn bị cấp trên đánh giá không tốt.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Con số may mắn: 12, 45

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Mão, Tị, Ngọ



Tử vi tuổi Thân



Người tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã xây dựng từ trước. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Những ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Hãy tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai.

Con số may mắn: 48, 75

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tị



Tử vi tuổi Dậu



Người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn luôn đối xử tốt với những người chân thành và chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu. Nhờ vậy mà tinh thần bạn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đó là lối sống tích cực mà nhiều người nên học tập.

Con số may mắn: 20, 50

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tị



Tử vi tuổi Tuất



Hôm nay người tuổi Tuất có thể gặp phải nhiều điều rắc rối. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Để tài sản tránh rơi vào tình trạng thất thoát, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay. Cho dù bạn có sốt sắng và nuôi tham vọng làm giàu lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh…

Con số may mắn: 46, 52

Giờ tốt: 3h-5h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Thân



Tử vi tuổi Hợi



Người tuổi Hợi còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng không nên giữ khoảng cách thích hợp. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ biết có mình.

Con số may mắn: 10, 56

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão, Mùi



Thông tin bài viết mang tính tham khảo.

Châu Anh (t/h)