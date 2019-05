5 thay đổi tuyệt vời khi sống tại Vinhomes Smart City

1. Cha mẹ an tâm, con trẻ vô tư vui đùa trong khu đô thị

Thay vì lo lắng các con bị “mất an toàn”, cũng như gia đình bị ảnh hưởng bởi những hành động gây mất trật tự trị an trong khu đô thị, thì nay, tại Vinhomes Smart City các gia đình có thể an tâm tận hưởng cuộc sống bởi hệ thống camera đa lớp thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay tại khu căn hộ của mình.

Camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo được trang bị dày đặc tại khu đô thị có khả năng phát hiện các tình huống nguy hiểm, nhận diện khuôn mặt, truyền dữ liệu ngay về trung tâm an ninh và báo động để lực lượng an ninh kịp thời có mặt. Bản thân cư dân đi ra đi vào có thể dùng Face ID (nhận diện gương mặt), bên cạnh việc dùng thẻ và vân tay truyền thống, đảm bảo kiểm soát phân biệt được cư dân, khách lạ ra vào khu đô thị.

Bên cạnh đó, hệ thống thang máy thông minh giúp kiểm soát phân tầng, cư dân hoặc khách ở tầng nào chỉ lên được tầng đó, sẽ giúp tránh sự đột nhập của người lạ. Ngoài ra, yếu tố thông minh của thang máy còn thể hiện ở tính năng tự động nhận diện khuôn mặt và mở thang cho khách qua Intercom. Điều này, không chỉ giúp đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian cho cư dân mà còn giúp ban quản lý khu đô thị có thể kiểm soát được số lượng người vào ra sử dụng thang máy trong tòa nhà một cách nhanh chóng hiệu quả. 2. Hỏa hoạn, cháy nổ không còn là nỗi lo canh cánh Trước kia, khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ tại chung cư thì người dân sẽ dễ bị cuống do không biết đám cháy xuất phát từ đâu và để thoát nạn thì cần đi lối nào. Thực tế cũng cho thấy, phần lớn thiệt hại đều do cư dân không thể định hướng được đám cháy và có phương án xử lý kịp thời, cũng bởi thế, nhiều người thường e ngại khi lựa chọn ở nhà chung cư. Giờ đây, với PCCC thông minh được vận hành tại Vinhomes Smart City, cư dân sẽ nhanh chóng nhận được cảnh báo báo cháy và hướng dẫn thoát nạn qua hệ thống phần mềm được trang bị, cài đặt trên Smartphone. Từ đó, giúp cư dân nhận biết chính xác sự cố (kể cả khi vắng mặt) và và tham gia xử lý tình huống kịp thời. 3. Tiết kiệm thời gian với phần mềm đỗ xe thông minh Nhờ công nghệ cảm biến được ứng dựng trong hệ thống đỗ xe thông minh và phần mềm được phát triển riêng cho cư dân Vinhomes Smart City, cư dân sẽ được thông báo slot đỗ xe nào còn trống và hướng dẫn đường đến vị trí đậu xe một cách nhanh chóng. Điều này giúp tiết kiệm ít nhất 30 phút một ngày cho mỗi người, kèm theo đó là không còn phải khó chịu khi chạy xe mãi mà vẫn không tìm được chỗ đỗ. Ngoài ra, camera thông minh liên tục lưu lại hình ảnh các biển số xe ra. 1 số nút giao thông trọng điểm trong khu đô thị có camera an ninh, cư dân có thể truy cập vào để đánh giá tình trạng giao thông và chủ động lựa chọn hành trình di chuyển, tiết kiệm thời gian. 4. Sắp xếp cuộc sống chỉ qua một nút chạm Đây là điều có thể nhận thấy rõ ràng với những gì sắp diễn ra tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Với tổng diện tích 280ha, chủ đầu tư đã dành phần lớn không gian để xây dựng chuỗi hồ cảnh quan, công viên liên hoàn gồm hàng trăm máy tập thể thao, nhiều công viên lớn nhỏ (công viên patin, công viên dã ngoại, công viên xe đạp địa hình, chèo thuyền kayak,.. ), vườn Nhật đẳng cấp ….mang đến không gian sống xanh chưa từng thấy. Cư dân có nhiều điều kiện để chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể chất.

App cư dân trên Smartphone giúp cư dân có thể chủ động sắp xếp, đặt lịch sử dụng tiện ích trong đô thị (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, thay vì mất nhiều thời gian để đăng ký sử dụng tiện ích (với các tiện ích cần đăng ký để sử dụng), Chủ đầu tư Vinhomes sẽ vận hành App cư dân tại Vinhomes Smart City. Theo đó, mọi thông tin về dịch vụ tiện ích, sự cố, cũng như thông tin về môi trường trong khu đô thị sẽ được cập nhật trên app, thông qua đây, cư dân sẽ nắm có thể chủ động sắp xếp, đặt lịch sử dụng dịch vụ yêu thích cho bản thân và gia đình chỉ bằng vài thao tác nhanh chóng trên điện thoại. 5. Chi tiêu không cần tiền mặt Tại các khu đô thị Vinhomes nói chung và Vinhomes Smart City nói riêng, cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc và trải nghiệm mọi dịch vụ trong nội khu dự án mà không cần phải đi đâu xa. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ càng trở nên thuận tiện hơn, đơn giản hơn nhờ phần mềm và các ứng dụng thông minh được chủ đầu tư trang bị cho cư dân. Đặc biệt, tại Vinhomes Smart City cư dân có thể sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Vin và các cửa hàng liên kết trong toàn KĐT mà không cần phải mang theo tiền mặt. Ngược lại, app cư dân với hạng mục như thẻ Vinpay hoặc QR code… sẽ giúp cư dân dễ dàng chi trả. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư còn cung cấp dịch vụ Smart Kid Pay để trẻ có thể chủ động chi tiêu trong sự kiểm soát của ba mẹ, từ đó, tập cho con khả năng quản lý tài chính ngay từ khi còn nhỏ. 5 mới chỉ là con số rất nhỏ trong số vô vàn những thay đổi của người dân khi lựa chọn sống tại Vinhomes Smart City. Có thể thấy, Vinhomes Smart City không chỉ mang lại một khu đô thị hiện đại, đẳng cấp mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân.

An Mai