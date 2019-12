Ai là 'chủ nhân' dự án đấu giá nghìn tỷ ở Bình Dương?

Quảng cáo

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ năm 2010 khi Công ty Thiên Phú có vay 305 tỷ đồng và gần 19 nghìn lượng vàng của Agribank Chợ Lớn với tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Để đảm bảo cho các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp Dự án KDC Hòa Lân với diện tích gần 500.000m2. Tuy nhiên, do công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015 đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Ngày 17/6/2015 Agribank Chợ Lớn ký hợp đồng với Cty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn ở Q.7, TP.HCM bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 12 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017 việc đấu giá mới thành công khi Cty A Đông Hải (nay là Cty Kim Oanh TPHCM) đã trúng đấu giá 1,353 tỷ đồng.

Dự án nghìn tỷ ở Bình Dương sau gần 3 năm đấu giá vẫn là bãi đất cỏ mọc um tùm. Hiện toà quận 7 đã ra quyết định ngăn chặn chuyển dịch dự án

Theo quy định của Agribank Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá, chậm nhất là 45 ngày. Tuy nhiên, mới đây Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc bán đấu giá tài sản là Dự án KDC Hoà Lân, kết luận cho thấy sau khi trúng đấu giá gần 2 năm sau, đến tháng 11/2018 Cty A Đông Hải mới chỉ thanh toán được 847,8 tỷ đồng cho Agribank Chợ Lớn và còn nợ 478 tỷ đồng. “Qua 4 lần thanh toán, công ty A Đông Hải chưa trả đủ bằng giá khởi điểm và hiện đang chậm thanh toán gần 500 tỉ đồng cho phía ngân hang Agribank Chợ Lớn”- kết luận thanh tra nêu.

Chưa công nhận chủ đầu tư

Công ty Kim Oanh TPHCM cho rằng họ đã trúng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án Hòa Lân với tổng số tiền là 1,353 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh TPHCM đã cùng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn, Công ty cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn; Công ty Thiên Phú ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01-10/2017 ngày 01/7/2017 được Công chứng ở Phòng công chứng TP Thủ Dầu Một và là chủ đầu tư dự án.

Thế nhưng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản số 2300/SXD-QLN gửi Tòa án nhân dân quận 7, TP.HCM để cung cấp thông tin về dự án Hòa Lân. Theo đó, về việc đổi chủ dự án tại Khu dân cư Hòa Lân, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho rằng UBND tỉnh Bình Dương có nhận được hồ sơ xin chuyển đổi dự án Khu dân cư Hòa Lân từ Công ty Thiên Phú sang Công ty Kim Oanh TPHCM. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Bình Dương khẳng định, UBND tỉnh Bình Dương chưa chấp thuận cho chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu dân cư này.

Thông tin dự án Khu dân cư Hoà Lân nay đã không còn đọc được

Lý do theo công văn số 2351/SXD-QLN do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành chưa công nhận Công ty Kim Oanh TPHCM là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân do công ty này chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá và chưa được bàn giao tài sản bán đấu giá. Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 3225/SXD-QLN tiếp tục thông báo cho Công ty Kim Oanh TPHCM biết việc chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh TPHCM là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân với lý do như trên.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú, công ty là chủ đầu tư 3 dự án bất động sản, gồm Khu dân cư Mỹ Phước, Khu dân cư Cầu Đò và Khu dân cư Hòa Lân cho rằng, sau khi bán đấu giá, Công ty Thiên Phú phát hiện ra nhiều vi phạm, các bên tham gia đấu giá có dấu hiệu trục lợi trên sự khó khăn của Công ty Thiên Phú nên chúng tôi đã khởi kiện tại Tòa án để trả nợ cho ngân hàng và yêu cầu hủy kết quả đấu giá nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Từ một dự án được kỳ vọng nay vẫn chưa thành hình hài do những khuất tất trong đấu giá

“Đến thời điểm này, trong các văn bản của UBND tỉnh Bình Dương trả lời các cơ quan Trung ương và địa phương vẫn khẳng định chưa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư Hòa Lân cho Công ty Kim Oanh TPHCM. Do vậy, Công ty Thiên Phú vẫn là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân. Mọi hành vi Công ty Kim Oanh TPHCM nhân danh chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân là không đúng quy định pháp luật”, ông Tuấn khẳng định.

Khởi kiện ra toà Do phát hiện nhiều khuất tất, ngày 14/2/2019, Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn ra Toà án nhân dân quận 7, TP.HCM. Theo đơn khởi kiện và được toà thụ lý cho thấy, Công ty Thiên Phú yêu cầu Toà án nhân dân quận 7 tuyên Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01-10/2017/HĐMBTSĐG ngày 1/7/2017 tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Huỷ kết quả đấu giá tài sản là dự án khu dân cư Hoà Lân tại phường Thuận giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tòa án Nhân dân quận 7, TP.HCM đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm mọi hình thức giao dịch liên quan tài sản đang tranh chấp là dự án Khu dân cư Hòa Lân mà trước đó Công ty Thiên Phú đã có đơn khởi kiện và đề nghị ngăn chặn.

