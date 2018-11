Ám ảnh chủ đầu tư mang cả chung cư cầm cố

Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết vừa có thông báo đến Công ty tư vấn đầu tư và phát triển Trung Đông (Công ty Trung Đông), chủ đầu tư chung cư Trung Đông Plaza, quận Tân Phú, TP.HCM về việc yêu cầu bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý khoản nợ hơn 82 tỷ đồng.

Cư dân chung cư Trung Đông nguy cơ ra đường bởi chủ đầu tư mang cầm cố ngân hàng

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty Trung Đông gồm QSDĐ và tài sản gắn liền với đất là chung cư Trung Đông Plaza có diện tích xây dựng gần 14.000m2, với quy mô 120 căn hộ, đến ngày 1/12/2018, Công ty Trung Đông không bàn giao tài sản đảm bảo thì chung cư Trung Đông Plaza bị thu hồi nợ.

Chị Hòa, cư dân sinh sống tại chung cư Trung Đông Plaza cho biết rất hoang mang khi nghe thông tin này. Trung Đông Plaza được bàn giao nhà từ năm 2013, người mua ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, phần lớn đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, chỉ còn 5% chờ làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng). Ngoài ra, chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì hơn 2 tỷ đồng cho cư dân.

Ngân hàng siết nợ dự án nghìn tỷ cao thứ 3 Hà Nội Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho biết đã thu giữ tài sản đảm bảo là dự án Tokyo Tower (quận Hà Đông, Hà Nội) để xử lý nợ xấu. Dự án được chủ đầu tư giới thiệu là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông và là tòa nhà cao thứ 3 tại Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Được biết, công ty Trung Đông thế chấp chung cư Trung Đông Plaza cho Ngân hàng TMCP Kiên Long, và đơn vị này đã bán khoản nợ này cho VAMC.

Nếu không có sự quyết liệt bảo vệ cư dân của lãnh đạo quận Tân Bình thì cư dân The Harmona đã bị BIDV Bắc Sài Gòn lấy nhà.

Trước đó, hàng trăm cư dân chung cư The Harmona (quận Tân Bình) đứng ngồi không yên khi nhận được thông báo siết nợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV Bắc Sài Gòn).

Tương tự chung cư The Rubyland, quận Tân Phú, TP.HCM do Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng (Công ty Tân Hoàng Thắng) làm chủ đầu tư. Sinh sống gần chục năm qua nhưng hàng trăm hộ dân tại chung cư The Rubyland không được cấp sổ hồng do Công ty Tân Hoàng Thắng mang chung cư này thế chấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ năm 2009 cho khoản vay 247 tỷ đồng.

Cư dân Chung cư Ruby Land hơn 10 năm sinh sống không có giấy chủ quyền do công ty Tân Hoàng Thắng mang tài sản của họ đi cầm cố.

Theo luật sư Trần Mai Hạnh (Công ty Luật DC Counsel), việc chủ đầu tư có hành vi đem tài sản đã thế chấp tại ngân hàng bán cho cư dân là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi tài sản đã thế chấp không còn là sở hữu của chủ đầu tư mà mọi quyết định về định đoạt phải có sự đồng ý của bên nhận thế chấp.

"Việc bán tài sản cho khách hàng mà không có sự đồng ý của ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Vì một tài sản không thể vừa thế chấp cho ngân hàng, vừa bán cho người khác. Hành vi gian dối ở đây là khá rõ nhưng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải chứng minh cho được hành vi gian dối đó nhằm vào mục đích chiếm đoạt tài sản của người mua”, luật sư Hạnh nhấn mạnh.

Đình Du