An Vượng Villa: Làn sóng ngầm của phân khúc biệt thự phía Tây Hà Nội

An Vượng Villa tọa lạc tại trung tâm của Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu – Hà Đông). Diện tích các biệt thự từ 159-394m2 được xây dựng thành 3 tầng và 1 tum. Theo nhiều nhà đầu tư, dự án có sức hút lớn nhờ khả năng sinh lời bền vững tại khu vực Hà Đông.

An Vượng Villa được âm thầm đưa ra thị trường trong thời gian gần đây đã tạo nên làn sóng ngầm trong phân khúc biệt thự, đất nền phía Tây Hà Nội. Thực tế cho thấy, khi sản phẩm mới ra nhập thị trường, giá luôn ở mức hợp lý cùng cơ hội thanh khoản cao. Đây là lý do giúp An Vượng Villa thu hút giới đầu tư và tạo ra sức hút của dự án.

Giá trị gia tăng lợi nhuận của An Vượng Villa còn thể hiện ở lợi thế vị trí

. Dọc theo chiều dài của tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, không có nhiều dự án biệt thự đang được triển khai, thay vào đó là quy hoạch hạ tầng hoàn thiện với nhiều dự án chung cư cao tầng. Sự khan hiếm này làm tăng giá trị và tính thanh khoản của dự án.

Hơn thế, An Vượng Villa nằm trong khu vực được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm tại phía Tây Hà Nội với hệ thống giao thông đồng bộ và đa dạng. Các tuyến đường lớn như Tố Hữu – Lê Văng Lương, Ngô Thì Nhậm – Ngô Quang Đạo với mặt đường rộng 40m… giúp An Vượng Villa kết nối thuận tiện và dễ dàng đến các khu vực trung tâm như: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Mỹ Đình… Đơn cử như thay vì phải di chuyển quãng đường khoảng 10km đến Mỹ Đình và Cầu Giấy, thì nay có thể rút ngắn khoảng 3km nhờ tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng.

Tiểu khu An Vượng Villa nằm trong tổng thể Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu, Hà Đông) Đặc biệt, An Vượng Villa cách trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chỉ 500m. Lợi thế này giúp dự án gia tăng giá trị về địa tô và tiện ích hữu hình cho sản phẩm. Bởi thực tế cho thấy, chỉ tính đến thời điểm Aeon Mall Hà Đông bắt đầu khởi công, giá đất nền tại khu vực Hà Đông tăng dao động trong khoảng từ 40-60% so với thời điểm trước đó. Theo kế hoạch dự kiến, Aeon Mall Hà Đông khai trương và đi hoạt động vào tháng 12/2019. Đáng quan tâm hơn, là dự án nằm trong Khu đô Thị Dương Nội được quy hoạch bài bản về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, An Vượng Villa được thừa hưởng tiện ích cộng hưởng như bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học liên cấp quốc tế (VIS, JIS), công viên Thiên Văn học rộng 12ha với tâm hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha… Được đầu tư và phát triển với ba giá trị cốt lõi Sinh thái – Giáo dục – Thương mại, Khu đô thị Dương Nội sẽ mang đến cuộc sống đầy đủ giá trị cho cư dân của tổng khu nói chung và cư dân của An Vượng Villa nói riêng. Hiện tại, khách hàng tại dự án An Vượng Villa được tặng sổ tiết kiệm lên đến 1,4tỷ đồng khi thực hiện giao dịch thành công. Bên cạnh đó, nhiều chính sách ưu đãi về thanh toán trước hạn cũng được áp dụng cho khách hàng của An Vượng Villa trong đợt này. Thông tin tham khảo: Website: http://bietthu.namcuong.com.vn/ Sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường Đơn vị phân phối chính thức: Landora 0988 505 983 TK Land 0968 756 555 Trường Phúc Land 0918 001 566



